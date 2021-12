Wennigsen

Seit zwei Monaten sitzt er jetzt im Chefsessel des Wennigser Rathauses. Ingo Klokemann (46) trat am 1. November sein Bürgermeister-Amt an. Im Interview zum Jahresabschluss spricht er über die größten Herausforderungen, gute Vorsätze und er verrät, wie er selbst Silvester feiert.

Herr Klokemann, gestartet sind Sie in das Jahr 2021 noch als SPD-Fraktionsvorsitzender und Geschäftsführer des Deutschen Hörzentrums in Hannover. Ausklingen lassen Sie es nun als Gemeindebürgermeister. Wie haben Sie sich in das Amt eingelebt?

Der Start war gut. Es ging gleich voll los. Dass ich in den Themen durch meine politische Tätigkeit schon ganz gut drin war, hat mir natürlich geholfen. Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung lief auch von Anfang an sehr gut. Wenn ich als Bürgermeister angesprochen werde, ist das sicherlich noch gewöhnungsbedürftig. Aber ich bin immer noch ich. Die inhaltliche Arbeit ist das eigentlich Wichtige für mich.

Wie hat sich Ihr Leben seit dem Amtsantritt verändert?

Durch das Ehrenamt hatte ich vorher auch schon viele Termine. Jetzt sind es aber deutlich mehr geworden. Und der Verantwortungsbereich ist sicherlich auch nochmal ein ganz anderer. Was ich aber als sehr positiv empfinde, ist, dass ich jetzt einen Bereich habe, auf den ich mich voll konzentrieren kann. Vorher war es nicht immer ganz einfach, ehrenamtliche und berufliche Tätigkeit zusammenzuführen. Durch meine Ratstätigkeit hatte ich bei vielen Themen eine kurze Einarbeitungszeit. Da waren die zehn Jahre Ratstätigkeit sehr hilfreich. Jetzt muss ich alles aber auch aus Sicht der Verwaltung betrachten. Das ist für mich nicht komplett neu, aber um beiden Seiten gerecht zu werden, erfordert das bei vielen Themen eine komplexere Sichtweise.

Was ist sonst noch neu für Sie?

Ich kann jetzt regelmäßig mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, das ist ein sehr positiver Effekt. Auch viele Termine kann ich mit dem Rad oder sogar zu Fuß wahrnehmen. Das ist eine Zeitersparnis. Trotzdem sind die Tage gerade jetzt in der Anfangsphase deutlich länger. Die ersten Wochen waren von vielen Abendterminen geprägt, Sitzungen oder auch Treffen mit Ehrenamtlichen. Auch tagsüber bin ich oft unterwegs, sodass ich erst spät an den Schreibtisch komme. Aber insgesamt empfinde ich das alles als sehr befriedigend, auch wenn es zeitlich eben sehr ausfüllend ist.

Welche Dinge sind besonders herausfordernd, die Sie so im Vorfeld nicht eingeschätzt haben?

Eigentlich ist da bislang nichts dabei, über das ich sagen würde, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Eine große Herausforderung ist die Personalgewinnung. Auch wir haben mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen. Viele Stellen sind unbesetzt, gerade im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher. Da müssen wir uns überlegen, wie wir uns im Sinne der Eltern und Kinder noch besser aufstellen. Auch die größeren politischen Diskussionen sind herausfordernd. Aber das ist ja auch das Reizvolle an diesem Amt. Gemeinsam mit der Politik, der Verwaltung und den Bürgerinnen und Bürgern um die beste Lösung zu ringen.

Wie schaltet ein Bürgermeister in der Freizeit eigentlich ab?

Gute Frage. Das mit der Freizeit ist für einen Bürgermeister so eine Sache. Hauptsächlich bleibt dafür nur das Wochenende, diese Zeit verbringe ich dann mit der Familie. Wenn sich dann auch mal die Möglichkeit ergibt, sich mit Freuden zu treffen, ist das schön. Darüber hinaus war seit dem Amtsantritt aber nichts möglich, gerade die ersten sechs Wochen waren sehr intensiv. Da war praktisch jeder Abend unter der Woche verplant. Als Freizeit empfand ich es dann schon, wenn ich mit dem Fahrrad zu einem Termin fahren und ein bisschen frische Luft schnappen konnte.

Welche großen Herausforderungen warten 2022 auf die Gemeinde?

Die Betreuungsplatz-Situation in den Kitas ist nicht abschließend gelöst. Das Thema müssen wir von zwei Seiten angehen. Einmal aus baulicher Sicht, da werden wir sicherlich nochmal nachbessern müssen. Aber auch bei der Personalsituation wartet noch viel Arbeit. Um genügend Betreuungsplätze zu schaffen, braucht es leider viel Vorlauf. Das müssen wir zukünftig besser im Blick haben. Dazu gehört auch die schon länger in der Diskussion befindliche Überarbeitung der Verwaltungsstruktur und des Geschäftsverteilungsplanes. Das berührt die Bürger zwar nicht direkt, aber das ist letztlich die Grundlage um die vor uns stehenden Aufgaben effizient bearbeiten zu können.

Was muss sonst noch angepackt werden?

In den Schulen liegt viel Arbeit vor uns. In Bredenbeck startet im kommenden Jahr die Sanierung. Für die Grundschule Wennigsen muss jetzt endlich die Machbarkeitsstudie auf den Weg gebracht, die wird dann Mitte 2022 ebenfalls vorliegen, sodass wir da weiterplanen können. An der KGS geht es um die Essenverpflegung, auch da müssen wir jetzt weiterkommen und eine Lösung finden. Richten wir eine Mensa im Bestandsgebäude oder im Außenbereich in einem Container ein? Das ist die grundsätzliche Fragestellung, wobei die jetzigen Container ihre Zeit schon hinter sich haben. Außerdem müssten die aktuell dort untergebrachten Fachräume dann in den Innenbereich verlegt werden. Für mich ist es wichtig ein Gesamtkonzept zu haben, um nicht in einem Jahr eine Sache anzufassen und im nächsten Jahre eine andere. Von der Verwaltung wird dazu in Absprache mit der Schulleitung bald ein Vorschlag kommen. Außerdem müssen wir beim Neubau der Feuerwehrgerätehäuser und beim Hochwasserschutz weiterkommen. Und über die Realisierung aller dieser Vorhaben schweben Klimaschutzbelange und finanzielle Fragen.

„Wie bekommen wir mit unseren finanziellen Möglichkeiten ein gutes Ergebnis hin“

Die Haushaltslage in der Gemeinde ist angespannt. Die Finanzen müssen Sie mehr denn je im Blick behalten.

Das stimmt. Aber alle Vorhaben, die ich gerade angesprochen habe, sind nicht diskutierbar. Wir brauchen die Feuerwehren, wir brauchen Hochwasserschutzmaßnahmen und wir brauchen vor allem Betreuungsplätze für die Kinder. Insofern kann man nicht fragen: Machen wir das oder machen wir das nicht? Da geht es nur um das Wie: Wie bekommen wir mit unseren finanziellen Möglichkeiten ein gutes Ergebnis hin.

Die Bekämpfung der Corona-Pandemie macht weiterhin Maßnahmen notwendig. Mittlerweile gibt es in Wennigsen wöchentlich Impfaktionen ohne Termin. Wie bewerten Sie das Angebot?

Sofern ich das aus Wennigsen heraus beurteilen kann, läuft das sehr gut. Ich war ja selbst schon vor Ort, um mich boostern zu lassen. Da habe ich auch mit den Helferinnen und Helfern gesprochen. Die haben mir die Rückmeldung gebegeben, dass das Angebot gut angenommen wird. Die Wartezeiten sind sicherlich teils länger. Das lässt sich nicht anders planen. Auch mit dem Impfstoff wird es manchmal knapp, sodass am Ende eines Tages der eine oder andere nicht mehr geimpft werden kann, was bedauerlich ist. Aber grundsätzlich stimmen Organisation und Abläufe.

Mit dem Testangebot gab es zum Start von 2G plus hingegen Probleme.

Die Wartezeiten am ersten Tag waren an der Teststation in Wennigsen tatsächlich extrem lang, dazu war das Wetter sehr schlecht. Doch da haben wir schnell nachgebessert und der Anbieter hat uns ein zweites Team geschickt. Seitdem hat es funktioniert, soweit ich das beurteilen kann. Wir haben das Angebot mit einer Station in Bredenbeck und einer weiteren in Wennigsen ausgeweitet. Die Strukturen mussten sehr schnell geschaffen werden, da kann es gerade zu Beginn schon mal holprig werden.

Der Jahreswechsel fällt coronabedingt erneut ruhiger aus. Werden Sie das Feuerwerk vermissen?

Wenn der Himmel um Mitternacht erleuchtet ist, dann ist das grundsätzlich schon ganz schön. Aus Umweltgründen ist es aber vielleicht auch ganz gut, wenn mal kein Feuerwerk stattfindet. Man kann Silvester trotzdem in einem schönen Rahmen feiern. Da muss man eben kreativ sein. Und ich denke, das sind die Bürgerinnen und Bürger auch.

Wie feiern Sie Silvester?

Im engsten Freundeskreis entsprechend der Vorgaben. Das haben wir so aber auch schon in den vergangenen Jahren gemacht und es war immer schön.

Was gibt es zu Essen, ganz klassisch Raclette?

Raclette gibt es auf Wunsch meiner Kinder immer schon an Heiligabend. An Silvester läuft es immer so, dass jeder etwas mitbringt.

„Ich wünsche den Wennigserinnen und Wennigsern mehr denn je Gesundheit“

Wie halten Sie es mit guten Vorsätzen zum Jahresstart?

Früher habe ich das gemacht, mittlerweile hat sich das erledigt. Ich denke, wenn man eine gute Idee hat, dann sollte man die gleich angehen und nicht auf den Jahreswechsel schieben. Meist realisiert man die Dinge dann eben doch nicht, weil es schwierig ist, sie genau auf diesen Zeitpunkt zu legen. Das kennen wahrscheinlich viele von uns.

Was wünschen Sie den Wennigserinnen und Wennigsern für 2022?

Natürlich mehr denn je Gesundheit, sowie weiterhin ein gutes Durchhaltevermögen und gute Nerven, um die Belastung durch die Corona-Pandemie gut durchzustehen.

Und wenn Sie für ihre Gemeinde einen Wunsch frei hätten?

Dann würde ich mir eine Verbesserung der finanziellen Situation wünschen. Das würde mehr Freiräume für unsere Vorhaben schaffen. Aber leider sind wir ja nicht bei „Wünsch dir was“. Trotzdem hoffe ich, dass wir die Dinge umsetzen können, die wir uns vorgenommen haben, insbesondere mehr Kinderbetreuungsplätze zu schaffen.

