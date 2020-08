Wennigsen

Die Bagger rollen: Seit einer Woche laufen die Bauarbeiten für den neuen Skate- und Bikepark in Wennigsen. Und schon in etwa zwei Wochen soll der Bau beendet sein. „Wir sind sehr glücklich, dass es voran geht“, sagt Jugendbürgermeister Ole Hagen beim Ortstermin auf der Baustelle. „Der Baustart kam für uns alle überraschend. Wir freuen uns, dass es bald einen Platz gibt, an dem sich in Wennigsen eine neue Gemeinschaft aus Jugendlichen, Skatern und Bikern formen kann.“

Bereits nach etwa einer Woche Bauzeit sind schon deutliche Fortschritte auf der Anlage zu erkennen. Die ersten Wellen und Kurven sind bereits asphaltiert. „Wenn die Arbeiten in etwa zwei Wochen abgeschlossen sind, wird noch Rasen gesät“, sagt Planer Dirk Lücke vom Studio L2 Architektur, der die Anlage neben dem Elan-Parkplatz am Bröhnweg gemeinsam mit Skatern, Bikern und weiteren Nutzergruppen entworfen hat.

Skate- und Bikepark soll als Treffpunkt dienen

Der sogenannte Pumptrack – ein Mini-Rundkurs – soll künftig auch als Treffpunkt dienen. Der fehlte laut Jugendparlament bisher im Ort. Daher hatte sich das Jugendparlament schon seit seiner Gründung für eine Skateanlage eingesetzt. „Wir können uns unter anderem vorstellen, dass das Jugendparlament hier künftig auch Veranstaltungen ausrichtet, wie etwa einen Grillabend“, sagt Ole Hagen.

Milan Albers (links) und Jugendbürgermeister Ole Hagen packen auf der Baustelle mit an. Quelle: Lisa Malecha

Aufgrund des Trendwechsels – BMX ist im Kommen, skaten nicht mehr ganz so beliebt wie früher – wurde die Idee eine Anlage mit Halfpipe und Bowl für den Pumptrack verworfen, der von mehreren Nutzergruppen genutzt werden kann, erläutert Lücke.

Pumptrack – für alles was auf Rollen und Rädern unterwegs ist

Denn Pumptracks – besonders asphaltierte Exemplare wie in Wennigsen – sind sehr vielseitig. Ganz gleich, ob mit dem BMX-Rad, Skateboard, Longboard, Scooter, Laufrad, Inlineskates, Mountainbike oder Einrad – jeder, der auf Rollen oder Rädern unterwegs ist, kann die Anlage nutzen.

Der geschlossene Rundkurs mit Steilkurven und Wellen in unterschiedlichen Ausprägungen und Anordnungen soll 130 Meter lang sein. Ob Profi oder Anfänger – jeder kann die Strecke befahren, da es unterschiedliche Stellen gibt, die mal steiler, mal flacher sind. Auch für kleine Kinder ist ein Rundkurs vorgesehen

Ehrenamtliche packen mit an

Schon seit mehr als 15 Jahren wünschen sich Jugendliche in Wennigsen einen Skatepark. Immer wieder verzögerte sich der Bau. „Bereits meine Schwester, die zwei Amtszeiten vor mir Jugendbürgermeisterin war, hat sich für die Anlage eingesetzt“, sagt Jakob Danehl, der bis 2014 Jugendbürgermeister in Wennigsen war. „Wir haben schon immer gescherzt, dass vielleicht ihre Kinder den Track dann irgendwann nutzen können – nun wird ihr Kind nächsten Monat geboren“, sagt Danehl. So falsch lagen die Jugendlichen mit ihrer Einschätzung also nicht.

Die Bagger rollen am Bröhnweg: Innerhalb weniger Wochen soll hier der neue Skate- und Bikepark entstehen. Quelle: Lisa Malecha

Nicht nur professionelle Arbeiter treiben den Bau des Skate- und Bikeparks in Wennigsen voran. Auch viele Ehrenamtliche aus Jugendparlament und vom Mountainbike-Verein Deisterfreunde packen auf der Baustelle mit an.

Von Lisa Malecha