Ein Rundkurs mit Wellen und Steilkurven: In Wennigsen entsteht in Kürze ein Skatepark, der als sogenannter Pumptrack angeordnet werden soll. Und langsam wird das Vorhaben konkreter, weil nun auch der Zeitplan vorliegt.

So stellen sich Dirk Lücke und die Jugendlichen, die in Workshops mit an den Planungen beteiligt waren den Skatepark in Wennigsen vor. Quelle: L2 Architektur

Architekt Dirk Lücke vom Studio L2-Architektur, das in Borgentreich im ostwestfälischen Landkreis Höxter angesiedelt ist, will noch die archäologischen Untersuchungen abwarten, die am Montag, 25. März, beginnen sollen. „Danach könnten die Arbeiten für den Park losgehen. Ich rechne mit einer Fertigstellung in zwei bis drei Monaten“, sagt Lücke auf Anfrage.

Fläche von 550 Quadratmetern

Natürlich sei auch für solche Vorhaben Corona ein Thema. „Wir sind im Hochbau tätig. Auch dort können mal Lieferketten unterbrochen sein, weil der eine oder andere Betrieb jetzt vorwiegend Masken herstellt. Insgesamt läuft es im Bausektor aber noch ganz gut“, sagt Lücke und nennt als Beispiel die Lieferung von Stahl. „Den kriegt man drei Tage später als sonst, ist also alles kein Problem.“

Der Skatepark soll bis zum Sommer auf einem Feld neben dem Elan-Parkplatz gegenüber dem Naturbad am Bröhnweg angelegt werden. Auf einer Fläche von 550 Quadratmetern soll ein Areal im Stile eines Pumptracks entstehen. Das bedeutet: ein kleiner Rundkurs mit Wellen und Kurven statt der sonst bei Skateanlagen üblichen Halfpipe und Schüssel.

Neben dem Parkplatz des Fitnessstudios soll am Bröhnweg der Skatepark entstehen. Quelle: Stephan Hartung

Der Vorteil ist, dass der Pumptrack damit nicht nur für Skateboardfahrer interessant ist, sondern auch für Biker und alles, was auf Rollen unterwegs ist und die unterschiedlichsten Vorkenntnisse mitbringt. Zudem soll für jedes Alter und mobilitätseingeschränkte Besucher etwas dabei sein. „Man wird mit dem Rollstuhl unter der Anlage hindurchrollen können“, kündigt Lücke an.

Jugendlichen warten auf Skatepark

Vor zwei Jahren eröffnete in Düsseldorf ein großer Skatepark auf 7000 Quadratmetern, den der Architekt entworfen hatte. Die Anlage in Wennigsen wird natürlich etwas kleiner. Dennoch: „Der Pumptrack könnte hier ein Alleinstellungsmerkmal werden. Es gibt ein tolle Biker-Szene, die Deisterfreunde haben sich im Vorfeld super beteiligt und richtig Lust auf das Projekt“, sagt Lücke bezogen auf den Verein, der sich seit 2012 für die Förderung des Mountainbikesports in der Region einsetzt. Wegen dieser Biker und weil der Pumptrack eine Anlage für jedermann ist, glaube er an eine gute Resonanz. Damit könnte Lücke, der mit einer Investitionsvolumen von „weniger als 200.000 Euro“ rechnet, richtig liegen. Denn schon seit mehr als 15 Jahren wünschen sich Jugendliche in Wennigsen einen Skatepark.

Archäologische Untersuchungen beginnen Am Montag, 25. Mai, sollen die archäologischen Untersuchungen auf dem Gelände des zukünftigen Skateparks am Bröhnweg beginnen. „Die Region Hannover hat uns eine solche Untersuchung als Baugenehmigungsbehörde vorgegeben“, sagt Jürgen Reinecke vom Team Umwelt und Bauhof der Gemeinde Wennigsen. Der Bauhof stellt Bagger und Mitarbeiter zur Verfügung. Er arbeitet zudem mit den Dienstleistern zusammen, die auch an der Hauptstraße, die gerade saniert wird, für die archäologischen Prüfungen verantwortlich sind. „Auf der Hauptstraße gab es Funde. Der Bröhnweg ist aber weit weg vom Zentrum und vom Kloster. Daher gehe ich davon aus, dass es dort keine Auffälligkeiten geben wird“, sagt Reinecke, der für die archäologischen Untersuchungen am Bröhnweg eine Woche eingeplant hat. Nahezu nahtlos werde es dann anschließend mit den Bauarbeiten für die Skateanlage losgehen.

Von Stephan Hartung