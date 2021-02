Wennigsen

Im Emmaus-Kindergarten wird derzeit nur eine Notbetreuung angeboten. Doch auch in dieser Zeit halten die Erzieherinnen und Erzieher des einzigen evangelischen Kindergartens in der Gemeinde Kontakt zu den Kita-Kindern. „Wie wichtig die Kontakte zu den Kindern und ihren Familien sind, ist uns allen aus dem Lockdown im Frühjahr 2020 bewusst“, erklärt das Team. „Aber diesmal sind wir anders vorbereitet. Wir konnten uns im Emmaus-Kindergarten ganz anders auf die Situation vorbereiten.“

Der Zaun im Eingangsbereich wurde mit einem bunten Schriftzug für die Kinder gestaltet, die ihre Überraschungstüten im Kindergarten abholen. Quelle: Emmaus Kindergarten

So schicken die Kita-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter alle Informationen per E-Mail an die Elternschaft – und alle helfen sich mit vielfältigen Ideen: Der Elternbeirat leitet selbst gedrehte Filme aus dem Kindergarten an die Familien zu Hause weiter, und auch Fotos, Spiele, Angebote und Geschichten werden vielfach geteilt.

Kindergartenzeitung wird vorbereitet

Die Fachkräfte im Emmaus-Kindergarten haben wöchentliche Angebote aus dem Kindergarten vorbereitet. Es gab zum Beispiel eine Überraschungstüte mit Angeboten für das ganze Jahr, um einen Kalender zu gestalten, die sich die Kinder im Kindergarten abholen durften. Zurzeit entsteht eine Kindergarten-Zeitung mit Gebeten, Interviews und Spielideen, die sich die Kinder in der nächsten Woche abholen können.

Die Eltern unterstützen diese Angebote mit der Beschaffung von Materialien und Vervielfältigungen. Auch bieten sie immer ihre Ideen und ihre Mitarbeit an. Das Team des Emmaus-Kindergarten schätzt diese Unterstützung sehr und möchte sich auf diesem Wege auch dafür bedanken.

Von Lisa Malecha