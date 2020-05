Bredenbeck

Die Kultur in Bredenbeck liegt auf Eis. Wegen der Corona-Pandemie musste der Kulturverein K-hoch-3 fast alle Veranstaltungen in diesem Jahr absagen. Ob Michi Marchner und Martin Lidl ihr „Musikomikabarett“ im Oktober aufführen können, ist ebenfalls noch nicht klar – das wäre die letzte vom K-hoch-3 geplante Veranstaltung in diesem Jahr.

Veranstaltungen im Sommer abgesagt

Auch das Sommer-Open-Air steht kurz vor der Absage. „Die Verantwortung ist uns zu groß“, sagt die Vorsitzende Petra Rehburg. Der Verein hätte bei dem Konzert im Freien Schwierigkeiten, die Hygienevorschriften umzusetzen. Auch das Masala-Festival, bei dem K-hoch-3 bei der Organisation in Bredenbeck hilft, haben die Veranstalter bereits abgesagt. Kulturelle Veranstaltungen wird es in diesem Jahr in der Ortschaft daher wohl nicht mehr geben.

„Für uns ist es wichtig, dass wir etwas für die regionale Kultur machen“, sagt Rehburg. Bei Aktionen in anderen Städten und Gemeinden mitzuwirken, sei daher wenig attraktiv für die Bredenbecker. „Wir möchten, wenn wir etwas auf die Beine stellen, unsere Ortschaften ansprechen und für die Menschen hier etwas machen“, sagt Rehburg.

Absagen sind „jammerschade“

Für die Kultur in der Gemeinde seien die Absagen „jammerschade“. „Wir hatten uns gerade einen festen Publikumsstamm aufgebaut, der jetzt teilweise wieder wegbricht“, sagt Rehburg. Sie hoffe, dass die Menschen im kommenden Jahr wieder „das gleiche Interesse aufbringen“. Finanziell habe der Verein keine Einbußen zu verzeichnen – auch, weil etwa die Hälfte der Ticketkäufer ihre Karten erst einmal behalten und das Geld nicht zurück wollen. „Viele sagen uns, dass sie abwarten und im nächsten Jahr kommen“, sagt Rehburg.

Programm wird 2021 nachgeholt

Nach jetzigem Stand könne der Verein das gesamte Programm, das jetzt ausgefallen ist, im kommenden Jahr nachholen. Trotzdem findet Rehburg die Absagen „sehr schade“. „Wir machen die Tätigkeit ja ehrenamtlich, weil es uns Spaß macht“, sagt sie. „Jetzt können wir nicht einmal untereinander zusammenkommen, und die sozialen Kontakte fehlen uns natürlich.“ Auch neue Ideen, die Mitglieder haben, könnten nun erst einmal nicht eingebracht werden. „Wenn wir das diesjährige Programm erst nächstes Jahr machen, können auch nicht so viel neue Ideen umgesetzt werden“, sagt Rehburg. Vor allem für die Künstler tue ihr das leid. „Für die ist es viel schlimmer.“

Wie es in diesem Jahr nun weiter geht, weiß die Vorsitzende noch nicht. „Im Moment liegt alles auf Eis, und wir warten ab, was seitens der Regierung kommt.“ Eventuell sei der Auftritt von Michi Marchner am 10. Oktober im Dorfgemeinschaftshaus Bredenbeck ja doch noch umzusetzen.

Von Lisa Neugebauer