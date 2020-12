Wennigsen

Nach der Kritik am Baustopp an der Hauptstraße vonseiten der Wirtschaftlichen Interessengemeinschaft Wennigsen (WIG) und Vertretern der Politik äußert sich nun auch die Verwaltung zu dem Thema. „Der Baustopp ist nicht optimal“, räumt Bürgermeister Christoph Meineke ein. Doch dafür habe es zahlreiche Ursachen gegeben.

Der Verwaltungsausschuss habe ausdrücklich die Aufhebung von der in der Ausschreibung festgelegten Pause beschlossen, teilte Meineke mit. Ursprünglich hatte vor allem die WIG gefordert, dass der Bau während des Weihnachtsgeschäfts ruht – allerdings nur, wenn die Hauptstraße während dieser Zeit auch befahrbar ist.

Anzeige

Doch die Baufirma hatte vertraglich die Möglichkeit zu pausieren und abzurücken. Auch die im Vorfeld geforderten und mit den Beteiligten diskutierten Lösungen – wie eine einseitige Öffnung und Befahrbarkeit der Straße – seien nicht möglich gewesen, betont Meineke. Eine provisorische Deckschicht aufzutragen sei laut des Verwaltungschefs für den Zeitraum bis Neujahr unverhältnismäßig teuer gewesen. Zudem hätte diese anschließend zurückgebaut werden müssen.

Im Büro von Baustellenkümmerer Horst Lahmsen kann sich jeder die Sanierungspläne der Hauptstraße ansehen. Quelle: Jennifer Krebs (Archiv)

„Wir nutzen die Phase bis Weihnachten, die Prozesse zu durchleuchten, und werden im kommenden Jahr schnell durchstarten“, kündigt Meineke an. „Seit 40 Jahren ist die Sanierung der Hauptstraße ein politisches Thema, immenser Planungsaufwand in politischen Gremien, der Arbeitsgruppe und von Fachbüros stecken in der aktuellen Baumaßnahme – wir ziehen es nun durch, und dabei werden auch noch einige Hürden zu überwinden sein.“

Lesen Sie mehr: Baustopp im Dezember auf Hauptstraße löst Kritik im Rat aus

Viele Ursachen für Bauverzögerung an Wennigser Hauptstraße

Im Verlauf der Baustelle hätten sich trotz aller vorangegangenen Untersuchungen Probleme gezeigt, die gelöst werden mussten, sagte Meineke. Unter anderem sei die Zusammenarbeit mit den Versorgern aus dem Telekommunikationsbereich zum Teil schwierig gewesen. Auch musste aufgrund eines Anschlusses einer Regenwasserleitung ein zusätzlicher Bauabschnitt in Richtung Friedhof abgearbeitet werden. Hinzu kamen Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie die umfangreichen Grabungen und Dokumentationen der Archäologen. Den Zeitverzug habe das Bauunternehmen aber weitgehend aufgeholt, so Meineke.

1,7 Millionen Euro sind in der Hauptstraße verbaut

Mittlerweile sind rund 1,7 Millionen Euro in der Hauptstraße verbaut worden. Davon entfallen rund 1,3 Millionen Euro auf die Straßen- und Kanalarbeiten der Gemeinde Wennigsen. Rund 400.000 Euro haben die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sowie die Avacon für den Leitungsbau investiert, beispielsweise für Trinkwasser und Strom. „Der Koordinationsaufwand war immens“, erläutert Klaus Rühl vom Team Bautechnik der Gemeinde Wennigsen. Die nun folgenden Bauabschnitte liegen ausschließlich im Bereich der Gemeindestraße, allerdings müssen auch dort sämtliche Hausanschlüsse erneuert werden, was zeitintensive händische Schachtarbeiten bedeute.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

So geht es im Januar in Wennigsens Innenstadt weiter

Die Baufirma wird nun am 4. Januar mit den weiteren Bauarbeiten beginnen – zunächst im Bereich der Kreuzung Hagemannstraße, Hirtenstraße und Hauptstraße. In den ersten zwei Wochen werden Versorgungsunternehmen die Leitungen und Schächte erneuern und teilweise umlegen. Zwei Wochen später wird die Firma Beton- und Monierbau die oberirdischen Straßenbauarbeiten weiterführen.

Die Kreuzung Hauptstraße/Degerser Straße/Argestorfer Straße ist bereits seit Anfang Oktober wieder für den Verkehr freigegeben. Quelle: Lisa Malecha

„Aktuell wird so geplant, dass Bauabschnitte flexibler gehandhabt werden und verzahnt ineinander übergehen“, erläutert Rühl. Damit könnten die Leitungsbauer ihre Arbeiten vorantreiben, und der Straßenbau könnte zügig folgen. Falls kein allzu harter Winter einbricht, dann soll im März die Baustelle bereits die Einfahrt zum Edeka-Markt erreichen.

Um das Bauvorhaben zu beschleunigen sei vertraglich auch geregelt, dass an Sonnabenden und Sonntagen gearbeitet werden dürfe – etwa an Engpässen wie der Zufahrt zum Edeka-Parkplatz. Die Arbeit am Wochenende sei aber die Ausnahme und müsse für jeden Einzelfall genehmigt werden. „Ziel ist es, zum Ende des kommenden Jahres baulich in Höhe von Kaufhaus Müller anzukommen“, sagt Rühl.

Lesen Sie auch

Von Lisa Malecha