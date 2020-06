Wennigsen

Komisch ist das, da sind sich die vier Jugendlichen, die am Donnerstag in die Jugendräume kommen, alle einig. Die Jugendpflege der Gemeinde hat die Räume wieder eröffnet, aber vieles ist anders. Die Sofas zieren Absperrbänder und die Sessel im Stuhlkreis stehen weit auseinander. Der Kicker ist abgesperrt und auch die Playstation darf nur von einer Person genutzt und muss anschließend desinfiziert werden. Vorher müssen sich alle, die kommen wollen, anmelden und nach dem Reinigen der Hände ihre Kontaktdaten in ein Formular eintragen. Maximal acht Besucher dürfen am Tag kommen. „Vor Corona hatten wir am Tag 30 bis 35 Jugendliche hier“, sagt Jugendpfleger Christoph Knoke.

Nach der Benutzung müssen die Geräte im PC-Raum desinfiziert werden. Quelle: Alina Stillahn

Jugendliche lernen wieder, soziale Kontakte zu schätzen

Trotz des Abstandes herrscht bei den Jugendlichen lockere Stimmung. Sie scherzen mit Knoke und dem pädagogischen Mitarbeiter Mounir Abou Zaki, wirken fast erleichtert. Als sie ankamen, hätten sie erst einmal Musik angemacht und sich unterhalten, erzählt Samuel. Das hat auch Abou Zaki gewundert. Niemand habe sich auf die Playstation gestürzt, alle hätten sich einfach gefreut, sich endlich wiederzusehen. Das ist auch das Schönste für die Jugendlichen selbst: Die Möglichkeit, wieder Freunde treffen zu können. „Man lernt es zu schätzen“, sagt Samuel. Wochenlang hatten sie kaum soziale Kontakte und haben ihre Tage zu Hause verbracht.

Der pädagogische Mitarbeiter Mounir Abou Zaki muss nun auf die Einhaltung der Hygieneauflagen achten. Am Eingang sollen sich die Jugendlichen erst mal die Hände desinfizieren. Quelle: Alina Stillahn

„Man hat sich so allein gefühlt“, findet Kjell. Dazu sei sein Lebensrhythmus völlig aus dem Takt geraten. Und der Unterricht zu Hause? Den fanden sie furchtbar. „Der Alltag war halt komplett weg“, erklärt die 14-jährige Leonie. Samuel findet, der Lockdown habe sich wie zweite Sommerferien angefühlt. „Doch alles, was die Sommerferien eigentlich ausmacht, hat gefehlt“, sagt er. Seit er neun ist, kommt er zur Jugendpflege und hat eine Bindung zu dem Ort entwickelt. Die vergangenen Wochen waren, trotz der technischen Möglichkeiten, schwer für ihn. „Internet und Kamera können keinen Menschen ersetzen“, sagt der 17-Jährige.

Komisch ist es schon, finden Samuel und Leonie. Doch vor allem freuen sie sich, die anderen endlich wiederzusehen. Quelle: Alina Stillahn

Große Verantwortung – auch für junge Leute

Dabei lastete auch auf den Jugendlichen eine große Verantwortung, selbst wenn sie nicht zur Risikogruppe zählen. „Wir bringen unsere Familien in Gefahr, wenn wir rausgehen und verantwortungslos handeln“, sagt Samuel, und die anderen nicken. Um das zu vermeiden, gibt es jetzt viele Regeln. „Wir haben hier kräftig umgeräumt in den letzten Tagen“, sagt Jugendpfleger Knoke. Das Abstandhalten falle ihnen noch schwer, sagen die jungen Leute. Doch Knoke hofft, dass sich die Jugendlichen bald an die neuen Regeln gewöhnen „Das Flatterband wird dann auch verschwinden“, sagt er.

Kicker und Billardtisch sind abgesperrt. Quelle: Alina Stillahn

Auch für den Billardtisch, der noch nicht genutzt werden kann, wollen sie sich eine Lösung überlegen. Das Problem an den vergangenen Regelungen, ob Homeschooling oder Hygienekonzept sei gewesen, dass sich Erwachsene etwas für Jugendliche ausgedacht hätten. Doch die Jugendarbeit lebe gerade von der Beteiligung der Jugendlichen, erklärt Knoke. „Wir können das jetzt mit den Jugendlichen gemeinsam machen“, sagt er erfreut.

Das Jugendhaus Wennigsen ist dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Im Zuge der Wiedereröffnung findet am Montag, 15. Juni, auch wieder die Mädchengruppe „Girls in Motion“ statt. Anmelden können sich die Jugendlichen unter Telefon (0 51 03) 21 04, per E-Mail an jugendpflege@wennigsen.de oder mobil per WhatsApp oder SMS an (0176) 13 45 60 71. Die Anmeldung wird erst gültig, wenn eine Bestätigung durch das Team der Jugendpflege erfolgt ist. Vor dem Betreten der Räume müssen die Kontaktdaten hinterlassen werden.

Von Alina Stillahn