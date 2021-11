Wennigsen

Zum Amtsantritt gibt es Blumen. Rosen, Nelken, Pfefferbeeren und Efeu schauen aus dem Herbststrauß heraus, mit dem Sekretärin Ina Fiedler am Montag um 8 Uhr Wennigsens neuen Bürgermeister im Rathaus willkommen heißt. Ingo Klokemann (SPD) nimmt das Antrittsgeschenk lächelnd entgegen. Auch die Schokolade, die ihm Fiedler dazu überreicht. „Ein bisschen Nervennahrung“, sagt sie. „Eine schöne Begrüßung“, freut sich der 46-Jährige zum Start seines ersten Arbeitstages als Verwaltungschef.

Kurze Zeit später sieht es auf dem großen Eckschreibtisch im Bürgermeisterbüro auch schon so richtig nach Arbeit aus. Das leuchtend blaue Dokument mit der Einladung zur konstituierenden Ratssitzung liegt auf der Tischplatte, daneben die auf knalligem Gelb gedruckte Tagesordnung der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Dienstag. Die war auch gleich Thema im ersten Gespräch mit Michael Beermann, Kämmerer und stellvertretender Bürgermeister. „Wir sind zur Vorbereitung der Sitzung schon mal die wichtigsten Themen durchgegangen“, sagt Klokemann.

Viele Antrittsbesuche geplant

Der Ausschuss an sich ist ihm bestens vertraut. Bislang war er dort als SPD-Mitglied vertreten, künftig sitzt er auf dem Stuhl des Bürgermeisters. Doch von einem Wechsel der Seiten mag Klokemann deshalb nicht sprechen. „Das klingt immer so konfrontatorisch“, sagt er. „Aber so ist das hier in Wennigsen ja eigentlich nicht. Ich sehe Rat und Verwaltung auf derselben Seite, nur mit unterschiedlichen Aufgaben.“

Die ersten Unterschriften als Bürgermeister: Ingo Klokemann bereitet sich auf die anstehenden Sitzungen vor. Quelle: André Pichiri

Dank seiner jahrelangen Ratsarbeit, zuletzt als SPD-Fraktionsvorsitzender, sind Klokemann im Rathaus nicht nur viele Abläufe, sondern auch viele Gesichter bekannt. Trotzdem nimmt er sich an diesem Montag die Zeit, um sich als neuer Chef bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sämtlicher Abteilungen vorzustellen. Ab Dienstag will er auch allen externen Gemeindeeinrichtungen wie dem Bauhof, der Jugendpflege und der Kita Vogelnest einen Antrittsbesuch abstatten.

Das Handy steht am Morgen kaum still

Zwischendurch meldet sich immer mal wieder das Handy – Grüße und Glückwünsche für den ersten Arbeitstag von Familie, Freunden, Vertrauten, aber auch ehemaligen Kollegen. „Das freut einen natürlich“, sagt der neue Bürgermeister, der zugibt, dass am Morgen „schon auch eine gewisse Aufregung da war“.

Die Schlüsselübergabe fiel indes recht unspektakulär aus. Ein Generalschlüssel für das Rathaus samt Transponder für elektronische gesicherte Türschlösser – das war’s. „Kein goldener Schlüssel und auch keine Amtskette“, sagt Klokemann schmunzelnd.

Fahrrad statt Dienstwagen

Auch die Einrichtung seines Büros im ersten Stock des Wennigser Rathauses ist am ersten Tag noch recht nüchtern gehalten. Das werde sich aber noch ändern, versichert der Wennigser. „Familienfotos müssen natürlich sein, das war schon in meinem bisherigen Büro so“, sagt der Vater eines Sohnes (10) und einer Tochter (6). „Ein paar Bilder kommen auch noch an die Wände. Aber da habe ich mich noch nicht für etwas Bestimmtes entschieden.“

Bis vergangene Woche war Klokemann noch als Geschäftsführer des Deutschen Hörzentrums der Medizinischen Hochschule Hannover tätig. Jetzt ändert sich für den studierten Juristen auch der Anfahrtsweg. „Ich bin mit dem Fahrrad hier, brauche dafür von zu Hause nur fünf Minuten“, so der 46-Jährige, der auch künftig so häufig wie möglich den Dienstwagen stehen lassen will. „Wennigsen will ja in Sachen Klimaschutz vorangehen. Das gilt dann erst recht für den Bürgermeister.“

Vorbereitung auf die Haushaltsberatung wartet

An Terminen dürfte es in den kommenden Wochen jedenfalls nicht mangeln. Am 11. November steht die konstituierende Sitzung des Rates an. In der Dezember-Sitzung führt Klokemann mit dem neuen Gremium dann schon die Haushaltsberatung. „Es sind noch einige Dinge vorzubereiten“, sagt der neue Verwaltungschef. Oberste Priorität hätten zunächst die Themen, für die Mittel in den Haushalt eingebracht werden müssen. „Kinderbetreuung, Klimaschutz, Feuerwehr“, zählt er einige auf.

Von André Pichiri