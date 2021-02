Wennigsen

18 Tonnen Lebensmittel landen laut einer Studie des WWF pro Jahr in Deutschland in der Mülltonne, obwohl sie noch genießbar sind. Wer etwas gegen Lebensmittelverschwendung tun möchte, kann zum einem darauf achten, bewusster einzukaufen – oder Lebensmittel vor der Tonne retten. Und dabei hilft in Wennigsen jetzt auch der Verein foodsharing.

Dort wird zur Zeit eine regionale Erweiterung des Bezirks aufgebaut, bestätigt auf Anfrage Vanessa Hake, foodsharing-Botschafterin für Hannover. Und das Retten von Lebensmitteln scheint bei vielen Menschen auf Interesse zu stoßen. Etwa 50 Menschen aus dem Calenberger Land haben sich bei dem bundesweiten Verein schon angemeldet, um selber aktiv zu werden. Nun sucht der Verein noch nach Betrieben, wie etwa Supermärkten, die an einer Kooperation interessiert sind.

Das ist foodsharing Foodsharing agiert bundesweit und organisiert seine Aktivitäten in erster Linie über seine Onlineplattform. Hier vernetzen und koordinieren sich die Foodsaver und Foodsharer, die die Lebensmittel in den Städten und Regionen sammeln und verteilen. Mittlerweile sind es mehr als 8345 Betriebe wie Bäckereien, Supermärkte, Großhandel, Restaurants oder Marktstände, die bundesweit Lebensmittel zur Verfügung stellen, die unverkäuflich, aber noch genießbar sind. Interessierte können sich über die Website Essenskörbe aussuchen und die Abholung verabreden.

So funktioniert foodsharing

Das Prinzip von foodsharing ist simpel: Die Foodsharer wollen Lebensmittel retten, indem die Mitglieder etwa Waren, die in Läden nicht mehr verkauft werden, abholen und selbst verwerten oder weitergeben. Denn oft werden völlig genießbare Lebensmittel einfach weggeworfen, etwa weil das Ablaufdatum erreicht ist, der Salat ein paar Welke Blätter hat oder die Bananen braune Stellen haben.

Und diese Lebensmittel holen den Essensretter dann ab, verwerten sie selber, verschenken sie an Freunde oder Bekannte oder bringen sie etwa zur Tafel oder zu Obdachlosenhilfen. So wurden seit Gründung der Bewegung in Hannover im Jahr 2016 bereits 262.758 Kilogramm Lebensmittel gerettet. Insgesamt engagieren sich in der Region 965 sogenannte Foodsaver – 300 von ihnen sind regelmäßig aktiv. Zudem machen 77 Betriebe mit laufenden Kooperationen beim Foodsharing mit.

So kam foodsharing nach Wennigsen

Die Idee, mit dem Bezirk Hannover auch regional Lebensmittel im Calenberger Land zu retten, sei entstanden, da einige Foodsaver in Wennigsen und Umgebung wohnen und sich in Hannover bei foodsharing engagieren. Diese haben dann angefangen, die geretteten Lebensmittel im Ort zu verteilen – was wiederum das Interesse anderer Wennigser weckte. „Damit die Kooperation mit einem Supermarkt funktioniert, brauchen wir etwa 60 bis 70 Aktive“, sagt Hake. Daher habe sie zunächst abgewartet, wie groß das Interesse der Wennigser ist, bevor sie begonnen hat, erste Betriebe anzusprechen.

Zudem gibt es auch eine neue, geschlossene Facebookgruppe zum Thema Foodsharing in Barsinghausen und Wennigsen. In der Gruppe sind bereits mehr als 100 Teilnehmer. In der Facebookgruppe verteilen Foodsaver die geretteten Lebensmittel weiter, aber auch Nicht-Foodsaver können etwa Lebensmittel, die bei ihnen nicht verbraucht werden, anbieten – auch wenn etwa alle Tomaten aus dem Garten zeitgleich reif sind oder man einfach etwas gekauft hat, was man nun doch nicht mag.

Wer sich auch in der Region Süd engagieren will, kann sich unter https://foodsharing.de registrieren. Dort sind auch die Regeln fürs Mitmachen hinterlegt. Am Foodsharing interessierte Unternehmen können sich ebenfalls melden.

Von Lisa Malecha