Norbert Horenburg geht in die Knie, pflückt ein Blatt von einer Pflanze am Wegesrand und zupft ein Stückchen ab. „Wissen Sie, was das ist? Probieren Sie mal“, sagt er, und steckt sich die andere Hälfte selbst in den Mund. Der Geschmack hat einen Hauch von Knoblauch. „Genau, das ist Knoblauchsrauke“, erklärt er. Derzeit sei aber nicht mehr allzu viel davon zu finden, viele der Pflanzen seien schon verblüht oder die Blätter zu groß und zu alt. Für den Verzehr eigneten sich nämlich am besten die kleinen, jungen Blätter.

Artenvielfalt vor der Tür

Horenburg kocht gern und ist ein begeisterter Liebhaber von Wildkräutern. Und die findet er ausgerechnet mitten in Wennigsen – am Stauteich hinter dem Heimatmuseum. „Von den Menschen wird gar nicht mehr wahrgenommen, was für einen Reichtum man hier in der Umgebung hat“, sagt der 68-Jährige, der die verschiedenen Kräuter am Wegesrand erntet und in der heimischen Küche zubereitet. Rund um den Teich bietet sich dem Hobbykoch eine große Artenvielfalt: Hier wachsen Bärlauch, Giersch, Knoblauchsrauke, Scherbockskraut, Holunder, wilde Brombeeren und vieles mehr. Wenn er mit seinem Hund Gassi geht, hat Horenburg stets Tüten dabei, um unterwegs hier und dort einige Blätter zu pflücken.

Der Stauteich hinter der Mühle des Heimatmuseums schafft den Nährboden für viele Wildkräuter ringsum. Quelle: Sarah Istrefaj

Giersch für den Salat

Sein Wissen über Wildkräuter hat er sich in den vergangenen Jahren Stück für Stück selbst angeeignet. Er nahm an einer Kräuterführung teil und las einige Bücher. „Ich habe dann einfach viel ausprobiert“, sagt er. Ob in Kombination mit Salaten, als Kräuterbutter oder in allen Formen von Pesto – bei dem Wennigser kommen immer wieder neue Pflanzen auf den Tisch. So fand auch der Giersch den Weg in seine Küche. „Im Allgemeinen wird der Giersch nur als lästiges Unkraut im Garten gesehen“, weiß Horenburg. „Dabei schmeckt er auch wunderbar im Salat.“ Für diesen ebenfalls gut geeignet und ein echter Klassiker sei das Gänseblümchen.

Seit sieben Jahren ist der 68-Jährige, der vormals als Sachbearbeiter im Gewässerschutz tätig war, in Rente. Seitdem hat er rund 60.000 Kilometer mit dem Wohnwagen zurückgelegt und dabei stets auch nach Kräutern Ausschau gehalten. „In Dänemark gab es große Wiesen voller Sauerampfer, und die Leute dort haben daraus eine köstliche Sauerampfer-Sahne-Suppe gemacht – die haben wir natürlich gleich nachgekocht“, sagt er lachend. Er habe die Suppe außerdem mit Speck verfeinert. Zum Unmut einiger Familienmitglieder: „Die sind Vegetarier, aber ich kann auf Fleisch nicht verzichten.“

Wildkräuter richtig erkennen

Vor einer Buche bleibt Horenburg stehen und begutachtet die Blätter, die bis zu ihm hinabragen. Auch mit Buchenblättern könne man Rezepte verfeinern, sie müssten bloß noch sehr jung sein. „Am besten sind sie nur ein bis zwei Tage alt, dann schmecken sie nussig“, erklärt er und läuft weiter suchend den Rundweg entlang. Dann steigt er die abfallende Böschung auf der gegenüberliegenden Seite des Teichs hinunter und deutet auf eine großblättrige Pflanze. „Hier unten wächst Bärlauch“, ruft er.

„Der Vorteil bei Bärlauch ist, dass man davon nicht stinkt“, sagt Norbert Horenburg. Quelle: Sarah Istrefaj

Mittlerweile erkennt der Wennigser viele Wildkräuter sofort. Wer sich ebenfalls ein solches Wissen aneignen wolle, dem empfiehlt er das Buch „Essbare Wildpflanzen“ von Steffen Guido Fleischhauer, Jürgen Guthmann und Roland Spiegelberger. Damit könnten mehr als 200 Arten selbst bestimmt und verwendet werden. Natürlich kennt auch Horenburg noch nicht alle davon. Derzeit beschäftigt er sich mit dem sogenannten Labkraut. „Ich dachte immer, das ist ein widerliches Kraut, aber man kann es tatsächlich zubereiten“, sagt er. „Doch wie schmeckt das dann? Ich bin noch nicht überzeugt.“ Dazu wolle er noch etwas weiterforschen.

Horenburgs Wildkräuterrezepte Norbert Horenburg verwendet für viele seiner Gerichte diesen Kräutermix: Grundmischung 50 Prozent Knoblauchsrauke oder Bärlauch 7,5 Prozent Taubnessel 7,5 Prozent Borretsch 5 Prozent Giersch 15 Prozent Petersilie 15 Prozent Liebstöckel Grundsätzlich junge Blätter und Blüten ohne Stengel verwenden. Kräuter in reichlich kaltem Wasser waschen. Die Anteile können je nach Wunsch reduziert, weggelassen oder zum Beispiel mit jungen Buchenblättern, Löwenzahnblättern, Gundermann und Schnittlauch ergänzt werden. Rezept Kräuterquark Quark mit Schmand oder Sahne schaumig schlagen und mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker würzen. Die gehackten Kräuter zufügen und alles gut vermengen. Rezept Kräuterbutter Butter schaumig schlagen und mit Salz würzen, die gehackten Kräuter zufügen und alles gut vermengen. Eventuell noch Knoblauch gepresst zufügen. Rezept Kräutersalat Blattsalat oder/und Gemüse klein schneiden und vermengen. Kräuter hacken und mit Essig (zum Beispiel weißer Condimento), Salz, Pfeffer und Öl verrühren und über den Salat geben. Rezept Kräuterpesto Kräuter hacken und mit Olivenöl, Sonnenblumen- oder Pinienkernen und Parmesan pürieren, mit Salz abschmecken, in ein Glas füllen und mit Öl abdecken.

Von Sarah Istrefaj