Bredenbeck

Es geht voran beim Thema Hochwasserschutz in Bredenbeck. Wasserbauingenieur Friedrich Hüper hat nun im Ortsrat die neusten Pläne vorgestellt, wie Überschwemmungen im Ort künftig vermieden werden können. Denn bei starkem Regen tritt in Bredenbeck die Beeke immer wieder über die Ufer, überflutet die Anliegergrundstücke und verursacht Schäden. Die Einwohner warten schon seit Jahren auf eine Lösung.

„Wir haben ein Konzept erarbeitet, Geld ist im Haushalt eingestellt – es wir etwas passieren“, versicherte auch Wolfgang Wilde vom Team Bautechnik der Gemeine. Und das sieht zwei Rückhaltebecken und einen Stauteich sowie mehrere Stauelemente verteilt im Ort vor. Diese sind dazu gedacht, das Wasser zu drosseln. Zusätzlich sollen marode Kanäle saniert werden.

Erste Schritte sind schnell umsetzbar

Unter anderem soll das Wehr am Rittergut Knigge verbessert werden, indem es künftig entsprechend dem jeweiligen Wasserstand automatisch geöffnet und geschlossen wird und nicht mehr manuell. Das Wehr soll zudem vergrößert werden, sodass statt 1,6 Kubikmetern pro Sekunde künftig 4,9 Kubikmeter pro Sekunde hindurchfließen könnten.

Und schließlich soll am oberen Ortsrand Bredenbecks ein zweistufiges Rückhaltebecken entstehen, um Wasser aus den Außengebieten aufzufangen. Dort hat die Gemeinde bereits zwei Grundstücke erworben und vermessen.

Diese beiden Maßnahmen lassen sich laut Hüper relativ zügig realisieren.

Friedrich Hüper stellt die Pläne zum Hochwasserschutz in Bredenbeck vor. Quelle: Lisa Malecha

Evestorf muss geschützt werden

Darüber hinaus könnte der Teich am Rittergut als Stauteich genutzt werden. In einem weiteren Schritt wäre die Pacht einer Ackerfläche an der Landstraße möglich, die überschwemmt werden kann. Voraussetzung ist, dass die Gemeinde sich mit den Grundstücksbesitzern einigt.

„Dort wären keine großen baulichen Maßnahmen nötig“, sagt Hüper. Die Fläche wäre dann nötig, wenn man die Schotten des Wehrs komplett aufmachen wollte. Denn ohne eine Überflutungsfläche würde das Wasser nach Evestorf fließen, wenn man das Wehr komplett öffnet. „Solange wir das nicht verhindern können, lassen wir das Wasser in Bredenbeck stehen“, sagt Hüper. Denn der Unterlieger müsse geschützt werden

Maßnahmen werden Schritt für Schritt umgesetzt

Der Wasserbauingenieur sieht in seinem Konzept noch ein weiteres Rückhaltebecken unterhalb des Baugebiets Hohe Heide vor: links des Wanderweges, der am Insektenhotel vorbeiführt. Dort verhandele die Verwaltung zurzeit mit den Eigentümern. Wenn es der Gemeinde gelingt, dort ein etwa 3000 Quadratmeter großes Areal zu erwerben, könnte dort ein Rückhaltebecken mit 1600 Kubikmetern Speicherkapazität entstehen.

Die bei schönem Wetter unscheinbare Bredenbecker Beeke tritt bei starkem Niederschlag im Ortskern regelmäßig über die Uferböschung und überflutet die Grundstücke und Keller der Anlieger. Quelle: privat

In der Summe seien die Probleme gelöst, wenn die einzelnen Abschnitte des Konzepts umgesetzt werden – nun müsse das nur noch Schritt für Schritt passieren. Unter anderem soll sich der Runde Tisch wieder zusammenfinden, um unter anderem über die Größe des notwendigen Stauraums zu sprechen. Entscheiden müsse dann der Verwaltungsausschuss.

Erste Maßnahmen für den Hochwasserschutz hatte es bereits im vergangenen Jahr gegeben: Der Bauhof hatte im Herbst die Beeke von Schlamm und Bewuchs befreit. „Der Durchfluss ist jetzt wieder in seinem ursprünglichen Zustand“, sagte Wilde.

Von Lisa Malecha