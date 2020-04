Bredenbeck

Wie geht es weiter mit dem Bredenbecker Baugebiet Im Bergfelde? Eigentlich sollte der Rat bei seiner Sitzung Ende März die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit beschließen. Doch wegen der Corona-Pandemie ist die Sitzung ausgefallen.

Die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG), die das Baugebiet entwickelt und auch die Grundstücke vermarktet, hat aber dennoch einen aktuellen Entwurf für das Gebiet erarbeitet, in dem auch viele Änderungswünsche der Bredenbecker berücksichtigt wurden. „Ich finde den neuen Entwurf sehr gut“, sagt Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke. Die Pläne seien nun stimmig, und vieles aus der öffentlichen Diskussion sei eingearbeitet.

Bis zu 136 Wohnungen werden gebaut

Auf der etwa 6,7 Hektar großen Fläche des Baugebiets, das sich im Nordosten des Ortes hinüber zu Holtensen erstreckt, sind unterschiedliche Wohnformen vorgesehen. Auf den etwa 58 Grundstücken sollen zwischen 101 und 136 neue Wohneinheiten geschaffen werden. Nachverdichtungen seien teilweise möglich, sagt Andrea Gremmer, Projektleiterin und stellvertretende Geschäftsstellenleiterin der Baulandentwicklung bei NLG.

Wichtig ist den Planern, dass es auch geförderten Wohnungsbau sowie barrierefreies Wohnen geben wird. Es ist gegenüber der Grundschule eine Kita vorgesehen, die später auch andere Zwecke erfüllen könnte.

Die Pläne sehen folgende Wohnformen vor:

45 Grundstücke für Einfamilienhausbebauung

Sieben Grundstücke für Doppelhausbebauung – also 14 Wohneinheiten

Drei Grundstücken für Geschosswohnungsbau mit 18 Wohneinheiten

Ein Grundstück für eine Ökosiedlung mit sechs bis zwölf Wohnungen

Ein Grundstück für eine Hausgruppe für Seniorenwohnen, mit acht bis zwölf Wohneinheiten

Ein Grundstück ist für Mehrgenerationenwohnen reserviert. Dort sollen zwischen zehn und 35 Wohneinheiten entstehen.

Wünsche wurden eingearbeitet

Die Bereiche für barrierefreies Wohnen, Mehrgenerationenwohnen und eine Ökosiedlung seien zwar Teil des Bebauungsplanes (B-Plan), aber räumlich doch klar von der restlichen Bebauung abgetrennt. Auch bei diesen Wohnformen habe man die Wünsche aus der Beteiligung des Ortsrats und der AG zur Entwicklung Bredenbecks aufgenommen, sagt Gremmer. „Der B-Plan muss zulassen, dass diese Grundstücke – sofern eine wirtschaftliche Vermarktung innerhalb eines noch festzusetzenden Zeitrahmens nicht sichergestellt werden kann – als konventionelle Einfamilienhausgrundstücke genutzt werden können.“ Der Bedarf und die Nachfrage nach diesen barrierefreien, kleineren und geförderten Wohnungen steige allerdings ständig, und immer mehr Investoren und Betreiber wollen auch im ländlichen Raum Konzepte umsetzen.

Ortsrat ist zufrieden mit Entwurf

Auch der Wunsch des Bredenbecker Ortsrats nach einem größeren Quartiersplatz im Bereich der verdichteten Bebauung findet sich nun im Plan wieder. Außerdem rücken die vier geplanten Mehrfamilienhäuser aus dem Zentrum der Fläche an den Rand, da die Bredenbecker nicht wollten, dass zwei- oder mehrgeschossige Häuser direkt an den derzeitigen Bestand angrenzen. „Das war unter anderem ein Wunsch der Anwohner des Neubaugebiets an der Königsberger Straße“, sagt Bredenbecks Ortsbürgermeisterin Marianne Kügler. „Wir sind sehr zufrieden mit dem geänderten Entwurf.“

Auch sei es ein großes Anliegen vom Ortsrat und den Bredenbeckern gewesen, dass durch das Neubaugebiet keine „Rennstrecke“ entsteht, sagt Kügler. Nun seien Barrieren eingearbeitet worden, um das zu verhindern.

Hier am Ortsrand von Bredenbeck sollen Einfamilien- und Reihenhäuser, aber auch seniorengerechte Wohnungen, eine Ökosiedlung und ein neuer Kindergarten entstehen. Quelle: Marcel Sacha (Archiv)

Nachhaltigkeit ist wichtig

NLG und Gemeinde wollen laut Gremmer ein nachhaltiges Baugebiet entwickeln. Unter anderem sollen Regenrückhaltungen auf den Grundstücken entstehen. Überlegt wird zudem, ein Gründach im Bereich der Ökosiedlung anzulegen. Die Nutzung von solaren Erträgen ist im gesamten Baugebiet wünschenswert. „Die ökologischen Komponenten werden im weiteren Verfahren festgeschrieben, unter anderem auch unter Einbindung des Klimaschutzmanagements der Gemeinde Wennigsen und der Klimaschutzagentur der Region Hannover“, sagt Gremmer.

Zeitplan wegen Corona unklar

Der Aufstellungsbeschluss liegt seit dem 19. Februar 2019 vor. „Aufgrund der derzeit etwas unübersichtlichen Lage ist ein seriöser Zeitplan kaum aufzustellen“, sagt Gremmer. Meineke ergänzt: „Wir wollen, dass das Verfahren schnellstmöglich weitergeführt wird nach Corona, damit die Erschließung des Baugebiets im kommenden Jahr beginnen kann.“

Die erforderlichen Gutachten liegen laut Gremmer entweder schon vor oder werden gerade erstellt. Wenn das Verfahren wiederaufgenommen wird, werde es mindestens ein Jahr dauern, bis der Bebauungsplan rechtskräftig sein wird. „Dann kann sofort mit der Erschließung und der Vermarktung begonnen werden. Zahlreiche Interessenten für alle Bauformen sind bereits vorhanden“, sagt Gremmer. Interessenten können sich bei der NLG melden. Die Kontaktdaten und weitere Infos gibt es auf der Homepage www.nlg.de.

Von Lisa Malecha