Bredenbeck

Wie verarbeiten Feuerwehrmänner und -frauen Einsätze, bei denen Menschen ums Leben kommen? Dieses Thema hat Ortsbrandmeister Sven Sachse bei der Jahresversammlung der Feuerwehr Bredenbeck in den Fokus gerückt – und das aus gutem Grund.

Im vergangen Jahr musste die Bredenbecker Feuerwehr zu 42 Einsätzen ausrücken – bei mehreren starben Personen noch am Einsatzort. „Besonders belastende Einsätze waren der Mitte März, als zwei Fahrzeuge auf der Bundesstraße 217 frontal zusammengestoßen waren und der Fahrer eines der Fahrzeuge im Laufe der Rettungsmaßnahmen starb, sowie der Unfall mit vier jungen Menschen, die unweit der Feuerwache in Wennigsen Ende Mai mit ihrem Fahrzeug in einer Kurve schwer verunfallt waren. Leider ist auch hier eine Person im Laufe der Rettungsmaßnahmen gestorben“, sagte Sachse.

Nachsorge für Einsatzkräfte ist wichtig

„Wie gehen wir also mit solchen Erlebnissen um?“, fragte Sachse und beantwortete die Frage direkt selbst: Wo vor etlichen Jahren noch wenig getan worden sei, sei mittlerweile die Vorsorge sowie die Nachsorge ein wichtiger Bestandteil, um solche Erlebnisse verarbeiten zu können. „In erster Line werden nach einem Einsatz direkt Gespräche mit den beteiligenden Kameraden geführt. Entweder innerhalb der eigenen Feuerwehr, mit den beteiligten Feuerwehren zusammen oder durch die Unterstützung eines Notfallseelsorgers.“

Diese Mitglieder wurden geehrt oder befördert Ortsbrandmeister Sven Sachse wurde mit 32 Jastimmen, drei Neinstimmen und zwei Enthaltungen wiedergewählt und ist somit für weitere sechs Jahre im Amt. Einen Wechsel gab es bei der Position der Schriftführerin. Christina Bitzer legt ihren Posten zum Ende des Monats aus privaten Gründen nieder. Zu ihrer Nachfolgerin wurde Jacqueline von Willisen gewählt. Ihre Stellvertreterinnen sind Anabel Weiße und Ann-Kathrin Fabich-Rinker. Zudem wurden bei der Hauptversammlung zahlreiche Mitglieder geehrt: Werner Gollubits und Albrecht Hahn für 25-jährige Mitgliedschaft, Susanne Bullerdiek, Andreas Läpke und Ulrike Winkler für 40 Jahre fördernde Mitgliedschaft. Hauptfeuerwehrmann Detlef Havemeister und Brandmeister Thomas Ellermann wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft ebenfalls geehrt. Für 30 Jahre aktive Tätigkeit zur Förderung Musikzug wurde der Musikzugführer Daniel Joswig geehrt. Zudem wurden Adrian Geller vom Oberfeuerwehrmann zum Hauptfeuerwehrmann, Paul Lühr vom Hauptfeuerwehrmann zum Löscheister, Michael Hirt vom Hauptfeuerwehrmann zum Löschmeister und Isabelle Jansen von der Hauptfeuerwehrfrau zur Löschmeisterin befördert. Die Anwärterinnen Anabel Weiße, Christina Bitzer, Samantha Strangfeld und Isabella Meinel sind nun Feuerwehrfrauen. Zudem wurden Nick Müller, Marie Müller, Nele Laurin Janning, Henry-Maximillian Deitermann und Lara-Kristin Heims von der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr übernommen.

Diese Vorgehensweise habe sich bewährt. Meist würden die Einsatzkräfte Zeit brauchen, um solche Einsätze zu verarbeiten. „Ganz vergessen wird man solche Einsätze nie. Man lernt aber mit der Zeit, mit solchen Situationen umzugehen und sie besser verarbeiten zu können“, sagte Sachse und ergänzte: „Wir stehen allen Beteiligten natürlich auch am Tag danach sowie auch an allen anderen Tagen mit entsprechender Hilfe zur Verfügung. Die Verarbeitung solcher Einsätze ist immens wichtig.“ Jeder verarbeite solche Erlebnisse anders. Dennoch habe sich gezeigt, dass ein Gespräch, in dem jeder seine Sichtweise schildern kann, zu einer guten Verarbeitung beitrage.

Feuerwehr freut sich über steigende Mitgliedszahlen

Zudem würden die Einsatzkräfte nach solchen Einsätzen beobachtet und zu gegebener Zeit nochmals angesprochen werden. „Denn es ist meist nur eine Frage der Zeit, wann der nächste Einsatz bevorsteht.“

Insgesamt wurde die Feuerwehr Bredenbeck 2019 zu 19 technischen Hilfeleistungseinsätze wie etwa Türöffnungen, Erkundungsfahrten, umgestürzten Bäumen oder Verkehrsunfällen sowie zu 13 Bränden gerufen. Dazu kamen fünf Fehlalarme und fünf Brandsicherheitswachen, etwa beim Osterfeuer oder bei Großveranstaltungen.

Feuerwehr bekommt neues Fahrzeug erst Ende 2021 Das neue Hilfeleistungs- und Löschfahrzeug für die Feuerwehr Bredenbeck kommt erst Ende 2021. Das Fahrzeug wurde im dritten Quartal 2019 ausgeschrieben. „Leider war das Ergebnis der ersten Ausschreibung ziemlich niederschmetternd, denn die Gesamtsumme des Angebots betrug rund 502.000 Euro – eindeutig zu viel bei einem festgelegten Budget von rund 400.000 Euro“, berichtete Ortsbrandmeister Sven Sachse bei der Hauptversammlung. Daher musste die Ausschreibung zunächst aufgehoben, das Leistungsverzeichnis stark überarbeitet und im Dezember das Fahrzeug erneut ausgeschrieben werden. Bereits 2012 wurde überlegt, das neue Fahrzeug zu bestellen. Ende 2021 oder Anfang 2022 wird es nun ausgeliefert.

Freuen konnte sich die Feuerwehr über steigende Mitgliederzahlen, von 724 auf 727. Somit gehören 23 Prozent der Einwohner Bredenbecks der Feuerwehr ein. Die aktive Feuerwehr konnte einen Zuwachs von 45 auf 49 Mitgliedern verzeichnen. Im Jahr 2019 leisteten diese insgesamt 7399 Arbeitsstunden ab.

Mitgliederschwund beim Musikzug

Die Kinderfeuerwehr konnte drei neue Mitglieder gewinnen und zählt nun 18 Jungen und Mädchen. Bei der Jugendfeuerwehr stieg die Zahl um ein Mitglied auf acht Jugendliche. Bei den fördernden und passiven Mitgliedern konnte sich die Feuerwehr über 16 neue Mitglieder freuen.

Mit Mitgliederschwund hat der Musikzug zu kämpfen. Er zählt mit 16 Mitglieder vier weniger als noch 2018. Der Jugendmusikzug und die Blockflötenkinder zählen neun Mitglieder weniger und bestehen nun nur noch aus 17 Personen. Die Alters- und Ehrenabteilung verlor ein Mitglied und zählt nun 14 Personen.

Zur Galerie Zahlreiche Mitglieder der Feuerwehr Bredenbeck sind bei der Hauptversammlung geehrt und befördert worden.

Lesen Sie auch

Von Lisa Malecha