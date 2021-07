Wennigsen

Das Organisationsteam vom Kulturkreis Kloster ist erfreut: Auch das jüngste Konzert, zu dem sie geladen hatten, war ein voller Erfolg. „Die große Anziehungskraft von SLIXS, einem der weltbesten Vokal-Ensembles, zeigte sich auch bei diesem Konzert des Kulturkreises: alle nach den Corona-Regeln erlaubten Plätze im Klostersaal waren besetzt“, berichtet Christa Grünreich.

Bach, Jazz und Pop stehen auf dem Programm

Das Sextett, bestehend aus einer Sängerin und fünf Sängern, war mit dem Programm Silent angekündigt. Silent (zu deutsch: leise) sollte es jedoch nicht immer bleiben. Das Konzert begann mit rhythmischem Schnipsen und jazzigen Klängen bei „Just you“, gefolgt von einem Nocturn, in dem die dunklen Straßen von Harlem in Big-Band-artigen Klängen beschrieben wurden.

Anschließend hellte sich der Gesang auf. Jetzt stand Bach auf dem Programm. Die Aufnahme von Johann-Sebastian-Bach-Kompositionen in das Repertoire ergab sich durch den Auftrag eines Filmregisseurs. Die Goldsteinvariationen 1 und 18 und das Allegro aus dem Violinkonzert a-moll ließen das Publikum in die vokal erzeugten Klänge von Streichinstrumenten und Bläsern eintauchen. Werken von Bach hat sich das Ensemble bereits auf zwei CDs gewidmet. Zur Zeit sammelt sammelt das Sextett in einem Spendenaufruf noch Geld für die Finanzierung einer dritten CD.

Zuhörer wünschen sich weiteres Konzert

Danach ein Wechsel in zartere Klänge: Zuerst ein französisches Gedicht „Le dormeur du val“, und anschließend das dem Shakespeare-Sonett nachempfundene „Shall I compare thee to a summer´s day“. Doch auch moderne Songs, etwa „Sign o´the times“ von Prince und „Waterfalls“ von TLC standen auf dem Programm. Das Finale bildete die Fuge aus dem Orgelkonzert c-moll von Bach und die Zugabe „Why do fools fall in love“.

„Vielen Zuhörern aus dem Publikum fiel es schwer, den Klostersaal nach dem Klangparadies aus Lautmalerei, Klangfarben, vokaler Percussion und einer souverän vorgetragenen Mischung aus Jazz, Klassik und Weltmusik zu verlassen“, sagt Grünreich und ergänzt: „Schon wurde der Wunsch nach einem baldigen weiteren Konzert dieses überzeugenden Sextetts geäußert.“

Von Lisa Malecha