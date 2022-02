Wennigsen

Der Kulturkreis Kloster Wennigsen hat trotz Corona-Pandemie in dieser Saison bereits vier begeistert aufgenommene Konzerte veranstaltet. Sie wurden aber durch den Auftritt der weltbekannten Violinistin Antje Weithaas, Professorin an der Hanns-Eisler Musikhochschule in Berlin, und dem Pianisten Boris Kusnezow, Professor an der Musikhochschule in Leipzig, noch übertroffen.

Nicht ohne Stolz wies Vorsitzender Christian Müller-Schloer darauf hin, dass die Musiker bereits in vielen berühmten Konzerthäusern der Welt konzertiert haben – und nun auch im Klostersaal in Wennigsen. Zu Beginn spielten sie die viersätzige Sonatina a-Moll D-Dur op. 137/2 von Franz Schubert. Bereits hier überzeugten die Musiker mit ihrer souveränen Spieltechnik und ihrem perfekten hochmusikalischen, klangschönen Zusammenspiel. Besonders trug hierzu der wunderbare Klang der von Antje Weithaas gespielten Greiner-Violine bei.

Farbenreich und ausdrucksstark

Einen Höhepunkt des Konzerts bildete danach die Partita für Violine und Klavier von Witold Lutosławski, dem Altmeister der polnischen Moderne. Die in 1984 entstandene hochkomplexe, farbenreiche Komposition mit deutlich hörbaren Bezügen zu Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel gehört zu den meistgespielten modernen Werken dieser Besetzung.

Am Ende des Programms gab es Musik fürs Gemüt: Die ausdrucksstark und mit Eleganz vorgetragene romantische Sonate für Violine und Klavier A-Dur op. 120 von Cesar Franck, die als bedeutendste französische Violinsonate gilt.

Beide Konzerte ausverkauft

Für den begeisterten Schlussapplaus der Zuhörer des ausverkauften Konzerts bedankten sich die Künstler mit dem zweiten Satz Andante aus der Violinsonate D-Dur von Franz Schubert. Nach einem Konzert mit herausragenden Werken aus Klassik, Moderne und Romantik kann man sich kaum einen schöneren Abschluss als diese liedhafte Musik von schlichter, berührender Schönheit vorstellen.

Von Dietmar Grünreich