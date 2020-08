Evestorf

Emsig pinseln die Kinder den Papp-Triceratops mit Bastelfarbe an. „Ruft ihr mich, wenn die grüne Farbe trocken ist und es mit den Beinen weiter gehen kann?“, fragt die achtjährige Anna. „Das macht echt Spaß“, sagt sie und verschwindet mit Freundin Ava zum Händewaschen. Seit zwei Wochen nimmt sie an der Schulkindbetreuung Ferien ohne Koffer im Jugendhaus in Wennigsen teil. Aber hier auf dem Spielplatz in Evestorf sei es auch toll, meint Anna. Noch ist nicht klar, wo der Dinosaurier nach den Sommerferien stehen wird. „Vielleicht im Rathaus“, überlegt Martin Dankert, Chef der DLRG, die die Ferienaktionen gemeinsam mit der Jugendpflege anbietet. Oder doch eher im Jugendhaus?, fügt er hinzu.

Beeke statt Wasserpark

Die Aktion Ferien ohne Koffer musste in diesem Sommer wegen der Corona-Krise mit Einschränkungen veranstaltet werden. Klar, sagt Jugendpflegerin Kerstin Kohl, die Kinder hätten den Wasserpark, in dem man in den Sommerferien normalerweise sind, schon vermisst – besonders an den Tagen, an denen es so heiß gewesen sei. Doch ein Besuch dort war dieses Mal ausgeschlossen – nicht nur wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus, sondern auch deshalb, weil der Wasserpark gerade saniert wird. Stattdessen ging es zur Beeke in Evestorf. „Wie weit sind die dort denn?“ fragt Ferienkind Emma. „Nächste Woche kommt die neue Rutsche“, sagt Dankert, der auch stellvertretender Vorsitzender des Trägervereins Wasserpark ist.

Und in den Herbstferien?

In den Herbstferien im Oktober wird es nach derzeitigem Stand wohl kleinere Tagesaktionen für Kinder geben. Einige Vereine, deren Ferienaktionen die Jugendpflege für den Sommer absagen musste, hätten bereits nachgefragt, ob sie ihr Angebot im Herbst nachholen könnten, berichtet Kohl. Für die Sommerferien hatte die Jugendpflege eigentlich 80 Einzelangebote geplant – zusätzlich zur Schulkindbetreuung Ferien ohne Koffer. Keine 20 waren wegen Corona davon übrig geblieben.

