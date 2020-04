Bredenbeck

Wegen der Corona-Pandemie steht das Dorfgemeinschaftshaus Bredenbeck seit mehreren Wochen leer. Das hat erhebliche Konsequenzen für den Dorfgemeinschaftsverein – denn ihm fehlen monatlich Einnahmen in Höhe von rund 3000 bis 3500 Euro.

„Bei uns läuft zur Zeit gar nichts“, sagt Vorsitzender Thomas Behr. Der Verein, der die 1893 errichtete Scheune saniert und im vergangenen Sommer eröffnet hatte, kann die Räume nicht mehr vermieten. „Normalerweise ist der obere Raum vier Tage die Woche rund vier Stunden vermietet, der Saal ist ebenfalls an zwei Abenden fest an Vereine vermietet“, sagt Behr. Zudem sei die Pacht für das im DGH ansässige Restaurant gestundet, und auch die vereinseigenen Veranstaltungen fallen aus – vom Spieleabend über den Stammtisch bis hin zu privaten Feiern.

Einnahmen fehlen nun, doch die Fixkosten müssen dennoch bezahlt werden. „Lange können wir das so nicht durchhalten“, sagt Behr. Fördergelder gebe es bislang nicht. „Die Kriterien treffen häufig nicht auf uns zu.“ Dennoch beantrage der Verein Fördergelder in der Hoffnung, doch noch Unterstützung zu erhalten.

Vereine können Videos im DGH drehen

„Wir überlegen, wie es weitergehen kann“, sagt Behr. „Irgendwann ist bei uns Schluss, dann müssten wir die Mitglieder um Unterstützung bitten.“ Denn der Verein arbeitet komplett ehrenamtlich. Behr und das Vorstandsteam warte nun zunächst die weitere Entwicklung in Sachen Corona ab. „Auch wenn die Chancen gering sind, dass wir schnell wieder voll starten können.“

Eine Möglichkeit, wie der Verein unterstützt werden kann, gibt es nun bereits: „Vereine können in unseren Räumen auf Spendenbasis Filme drehen oder Livestreams machen“, sagt Behr. So könnten die leer stehenden Räume genutzt werden, und der Verein könnte ein wenig Geld einnehmen.

Vor Corona war das DGH ein beliebter Treffpunkt – wie etwa hier beim Tanzcafé. Quelle: Lisa Neugebauer (Archiv)

„Wir verstehen die Politik und die Einschränkungen“, sagt Behr. „Aber unser Verein mit seinen mehr als 300 Mitgliedern hat viel Arbeit in das Dorfgemeinschaftshaus gesteckt.“ Er sei zuversichtlich, dass alle die Krise überstehen können – wie sie das genau schaffen wollen, müsse nun geschaut werden.

Masken sollen Dorfgemeinschaftsverein helfen

Hilfe für den Dorfgemeinschaftsverein bietet sei einigen Tagen auch Christine Koberstein-Schwarz an. Gegen eine Spende für den Dorfgemeinschaftsverein Bredenbeck bietet sie Gesichtsmasken mit fröhlichen Motiven an. Diese können kontaktlos abgeholt werden. Interessierte können per E-Mail an chkoberstein@megascan.de einen Abholzeitpunkt vereinbaren.

Weitere Informationen zu dem Dorfgemeinschaftsverein Bredenbeck gibt es auch online auf dorfgemeinschaft-bredenbeck.de.

Von Lisa Malecha