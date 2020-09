Wennigsen

Sitzt die Verwaltung die Umsetzung mancher Ratsbeschlüsse einfach aus? Das zumindest werfen die CDU-Fraktion, die FDP-Fraktion und Ratsfrau Christina Müller-Matysiak (fraktionslos, Wählergemeinschaft Vielfalt, soziale Gerechtigkeit und Gemeinschaft (VGG)) der Verwaltung in einem gemeinsamen Antrag vor. Sie fordern nun, dass die Gemeinde immer einen aktuellen Überblick über die Prioritäten und Umsetzungen der Ratsbeschlüsse gibt. So soll die Verwaltung besser kontrolliert werden.

Bürgermeister Christoph Meineke hatte 2019 eine Prioritätenliste vorgelegt. In ihrem Antrag fordern CDU, FDP und Müller-Matysiak nun, dass diese auch laufend aktualisiert wird und spätestens vier Wochen vor jeder Ratssitzung in einer aktualisierten Fassung den Fraktionen vorgelegt wird. Zudem fordern sie, dass die Verwaltung sämtliche Ratsbeschlüsse in die Prioritätenliste aufnehmen muss und laufend den Stand der Umsetzung dieser Beschlüsse aktualisieren muss.

Beschlüsse werden „durch Aussitzen erledigt“

„Der Gemeinderat hat auch in dieser Ratsperiode eine nennenswerte Zahl von Beschlüssen gefasst, die gar nicht oder nur sehr schleppend von der Verwaltung umgesetzt wurden“, begründen sie ihren Antrag. Dies habe sogar in einigen Fällen dazu geführt, dass Ratsbeschlüsse in Vergessenheit gerieten – „in gewisser Hinsicht also durch Untätigkeit oder Aussitzen erledigt wurden“, kritisieren sie. Vor allem sei dies bei Prüfaufträgen Fall, sagt Hans-Jürgen Herr ( FDP) und nennt beispielhaft den Beschluss zu „Jung kauft alt“ aus dem Jahr 2015. „Durch das Förderprogramm sollte jungen Menschen ein Anreiz gegeben werden, alte Häuser zu kaufen. Diese Problematik besteht nun aber nicht mehr, weil junge Menschen mittlerweile auch ältere Häuser kaufen – wenn sie denn eins bekommen“, sagt Herr.

Die ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Gemeinderates müssten sich darauf verlassen können, dass ihre Beschlüsse auch tatsächlich von der hauptamtlichen Verwaltung zeitnah bearbeitet werden, argumentieren die Antragssteller. Durch ihr vorgeschlagenes Verfahren könnte ein wirksames Beschlusscontrolling installiert werden. Dies sei ihrer Meinung nach erforderlich, um auch zukünftig Bürger der Gemeinde Wennigsen für die Mitarbeit im Gemeinderat und den Ortsräten gewinnen zu können.

So soll vorgegangen werden

In einem ersten Schritt sollen nach Wunsch von CDU, FDP und Müller-Matysiak alle Beschlüsse des Gemeinderates seit Anfang 2018 aufgelistet werden. Zudem soll dargestellt werden, wie der Sachstand bei den Beschlüssen ist. Die erste Prioritätenliste mit Übersicht der Beschlüsse seit 2018 solle spätestens zur Sitzung des Gemeinderates im November 2020 vorliegen.

In einem zweiten Schritt solle die Liste dann um alle davor in dieser Ratsperiode gefassten Beschlüsse ergänzt werden. Die dann komplette Übersicht über alle diese Beschlüsse soll spätestens zur Sitzung des Gemeinderates im März 2021 vorliegen, fordern sie in ihrem Antrag.

Antrag wird am 24. September diskutiert

Zudem soll die Liste zu jedem Ratsbeschluss einen Link zum jeweiligen Protokoll mit Beratungs-zusammenhang und Originalbeschlusstext enthalten. „Der Rat und auch die Ausschüsse sollten das Recht bekommen, auch ,Aufträge‘, die formal nicht den Charakter eines Beschlusses haben, mit in die Liste aufnehmen zu lassen“, fordern sie.

Über den Antrag von CDU, FDP und Müller-Matysiak soll bei der nächsten Ratssitzung am Donnerstag, 24. September, abgestimmt werden. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr in der Sporthalle der Sophie-Scholl-Gesamtschule.

Von Lisa Malecha