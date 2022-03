Wennigsen

Sie setzen ein Zeichen gegen Krieg – sowie für Frieden, Freiheit und Solidarität: Die Schulgemeinschaft der Sophie-Scholl-Gesamtschule hat am Freitag bei einem Flashmob auf dem Sportplatz das Peace-Zeichen gebildet. Rund 850 Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen sowie die Lehrkräfte beteiligten sich an der Aktion. Zur Musik von John Lennon stellten sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf zuvor festgelegte Plätze – und formten auf diese Weise mit ihren Körpern das Friedenszeichen.

Die Schülerinnen und Schüler der Sophie-Scholl-Gesamtschule beteiligen sich am Flashmob und setzen damit ein Zeichen gegen Krieg, für Frieden und Solidarität. Quelle: Frank Hermann

Als Hauptorganisatoren haben Lehrerin Julia Kammler sowie Jana Pallemanns (Sozialpädagogin im Anerkennungsjahr) und Bundesfreiwilligendienstler Ben Denecke den Flashmob innerhalb weniger Tage vorbereitet – mit Unterstützung der Schülerinnen und Schüler. „Ich bin stolz auf die Schülerschaft und deren Engagement“, sagte Schulleiter Kai Birkner. Insbesondere die Schülervertretung (SV) habe bei der Realisierung diese Projektes eine große Initiative gezeigt.

SV will Position beziehen

Nach Angaben der SV-Vertreter Lynn und Marvin geht es darum, deutlich Position gegen den Krieg zu beziehen und Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen. „Bis zuletzt haben wir uns nicht vorstellen können, dass es zu einem Krieg in der Ukraine und damit in Europa kommt. Unsere Aktion heute soll ein deutlich sichtbares Statement sein“, sagte Marvin. Und laut Lynn bestehen Überlegungen, die Solidarität in praktische Hilfsaktionen umsetzen: „Das wäre uns ein großes Bedürfnis“, betonte die Schülerin.

Aus Solidarität mit den Menschen in der Ukraine haben sich die Sophie-Scholl-Schüler zum Peace-Zeichen aufgestellt Quelle: Frank Hermann

In diese Richtung denkt auch Schulleiter Birkner. Weitere Ideen, etwa in Form von Sach- und Geldspenden, seien bereits an ihn herangetragen worden. Die zeige nicht nur die Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schüler mit dem Thema, sondern auch Mitgefühl und Anteilnahme.

Solidarisch handeln

Als Unesco-Schule sei die KGS aufgerufen, solidarisch zu handeln. Dazu gehöre zum Beispiel, die private Aktion von Peter Theesen und Stefan Rasch aus Degersen zur Sammlung von Hilfsgütern für die Ukraine zu unterstützen. Zwar sei eine Sammelstelle in der Schule für den ersten Hilfsgütertransport nicht umsetzbar gewesen, „kann aber für einen erneuten Transport eingerichtet werden“, sagte der Schulleiter.

Die Hauptorganisatoren des Flashmobs: Jana Pallemanns (vorne von links), Ben Denecke und Julia Kammler. Quelle: Frank Hermann

Mit einem großen ­Peace-Zeichen wollten vor wenigen Tagen auch die Schülerinnen und Schüler der IGS Wedemark ihre Solidarität und Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine zeigen. Doch die Polizei stufte die von der Schülervertretung organisierte Veranstaltung als Versammlung ein, für die eine Genehmigung hätte beantragt werden müssen – und unterband die Aktion. In Neustadt dagegen versammelten sich ebenfalls vor wenigen Tagen alle Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums auf dem Sportplatz des TSV Neustadt. Sie stellten sich in Form eines Peace-Zeichens auf.

Von Frank Hermann