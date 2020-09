Sorsum

Jacken, Pullover und Röcke in leuchtendem rot, satten grün oder knalligem gelb: Wer die Modemanufaktur Wolllust in Sorsum betritt, dem stechen sofort die vielen Farben ins Auge. Dort bietet seit kurzem Marion Wedemeyer ihre Kleidung aus natürlichen Materialien an. „Spezialisiert bin auch auf Mode nach Maß – insbesondere für Menschen, denen gewöhnliche Konfektionsgrößen nicht passen“, sagt die 54-Jährige aus Wennigsen. Sie stellt Kleidung her für Personen, die besonder groß oder klein, dünn oder dick sind – vor allem für Frauen. „In der Regel sind meine Stücke daher Maßanfertigungen“, sagt Wedemeyer. Doch natürlich bietet sie auch eine Auswahl an fertigen Stücken in ihrem Laden an der Dorfstraße 5 sowie auf diversen Märkten in der Umgebung an.

Seit rund 14 Jahren ist Modedesign und Nähen die große Leidenschaft der gelernten Erzieherin und Heilpädagogin. Angefangen hatte sie mit Kleidung aus Wolle, dann kamen auch Leinen und Baumwolle hinzu. „Nur nichts aus Synthetik“, sagt Wedemeyer und führt durch den kleinen Geschäftsraum, in dem Mäntel, Stulpen, Westen und vieles mehr hängen.

Wer sich die aktuelle Kollektion von Wedemeyer anschauen möchte, der kann dienstags von 15 bis 18 Uhr oder donnerstags von 9 bis 13 Uhr in die Wolllust kommen. Nach Vereinbarung unter Telefon (05103) 5558001 öffnet die Modemanufaktur auch zu anderen Zeiten – unter anderem am Abend oder am Wochenende.

Von Lisa Malecha