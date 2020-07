Sorsum

Autofahrer dürfen an der Sorsumer Splittersiedlung rund um die alte Mühle Tempo 100 fahren. Anwohner sorgen sich deshalb um die Sicherheit ihrer Kinder. Nun sollen ein Kinderfahrrad und eine bunt bemalte Holzfigur alle Autofahrer darauf aufmerksam machen, dass hier Kinder leben – und sie dazu bringen, vorsichtiger zu fahren.

Die Häuser befinden sich hinter der Ortstafel – deshalb dürfen Autos auf der Landstraße Tempo 100 fahren. Außerdem gibt es auf der Straßenseite, an der die Häuser stehen, keinen Gehweg, weshalb die Anwohner auf dem gegenüberliegenden Radweg gehen. Um zur Schule, in den Kindergarten oder zum Einkaufen zu kommen, müssen sie also zunächst die Straße überqueren. Kurz vor der Ortstafel beginnt dann ein Gehweg. Um dorthin zu gelangen, müssen die Anwohner erneut die Straßenseite wechseln.

Die Gemeinde hat bei der Region beantragt, dass die Situation vor Ort überprüft wird. „Der Antrag befindet sich noch in Bearbeitung“, teilte eine Sprecherin der Region Hannover mit.

Von Lisa Malecha