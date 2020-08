Wennigsen

Veränderte Abläufe, neue Öffnungszeiten und viel zu viele Textilien: Im sozialen Kaufhaus Domäne macht sich die Corona-Pandemie noch immer bemerkbar – auch wenn Verkäufe und Spenden wieder gut laufen.

Seit sechs Jahren betreiben Sven Gerlach und Thomas Bock das soziale Kaufhaus am Heisterweg. Doch so viele Textilien wie bisher, haben sich noch nie in den Räumen gestapelt. „Wir haben mittlerweile Kapazitätsprobleme, können nur noch die Kleidungsstücke annehmen, die auch in den Laden kommen“, sagt Gerlach. Daher müssen die Spenden vor Ort sortiert werden, und ein Teil der Textilien würde den Spendern direkt wieder mitgegeben, ergänzt Bock.

Hintergrund ist, dass der zertifizierte Verwerter, der die Textilien sonst kauft, die Waren aufgrund der Corona-Pandemie nicht los wird. „Der Markt ist komplett eingebrochen“, sagt Gerlach. Normalerweise können Spender auch Textilien abgeben, die nicht im Kaufhaus verkauft werden können. „Zurzeit nehmen wir aufgrund der geringen Lagerkapazitäten unter anderem keine Wintersachen und auch keine Unterwäsche oder ähnliches an“, sagt Bock.

Öffnungszeiten derzeit eingeschränkt

Die beiden Geschäftsführer sind froh, dass die Domäne nach einer coronabedingten Schließung seit dem 20. April wieder öffnen kann. Denn gerade jetzt sei das soziale Kaufhaus wichtiger denn je. „Ich sehe hier Menschen, die hier vorher noch nie eingekauft haben“, sagt Bock. Er vermutet, dass viele auch aufgrund von Kurzarbeit oder ähnlichem nun sparen müssten. Daher sind er und Gerlach erfreut, dass die Spendenbereitschaft in Wennigsen nach wie vor hoch ist.

Derzeit hat das Geschäft am Heisterweg noch eingeschränkt geöffnet – immer montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr. „Nach den Sommerferien weiten wir die Öffnungszeiten wieder aus“, sagt Bock. Dann soll das soziale Kaufhaus montags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet haben. „Dann können auch alle ehrenamtlichen Helfer wieder einsteigen, das war bisher wegen der Abstandsregelungen nicht möglich.“

Neue Regeln aufgrund von Corona

Durch die Corona-Pandemie ändern sich auch einige Abläufe: Gespendete Waren dürfen nur noch mit einem der Transportwagen des Kaufhauses in den Laden gebracht werden. Die Handgriffe werden durch die Mitarbeiter nach jedem Benutzen desinfiziert. Wer einkaufen möchte, der muss einen Korb mit in den Laden nehmen. Der Eingangsbereich ist durch eine Kette in Eingang und Ausgang unterteilt. Zudem werden Besucher gebeten, auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zu achten.

Diese Spenden werden nicht angenommen Auf einer Fläche von rund 400 Quadratmetern werden im sozialen Kaufhaus Domäne Wennigsen gespendete Möbel, Haushaltswaren, Bücher, Spielsachen und Elektrogeräte verkauft. Doch nicht alles kann im Kaufhaus abgegeben werden. Nicht angenommen werden: Hygieneartikel, Kosmetika, Rasierer Kühlgeräte und Radiatoren Autoteile, Baustoffe, Tapeten, Farben Röhrenfernseher und Röhrenmonitore DVBT-Receiver und Videorekorder Sämtliches Computerzubehör mit Ausnahme von Spielekonsolen Toaster, Brotbackautomaten, Friteusen Sportgeräte Isomatten Teppiche, Badvorleger sowie Duscheinlagen Telefone Matratzen Sodastream elektrische Warmhalteplatten Musik- und Videokassetten Inliner und Schlittschuhe Jalousien, Plissees, Rollos Wäschekörbe und -wannen Nähmaschinen Kindersitze

Von Lisa Malecha