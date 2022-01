Wennigsen

Die Finanzierung von Lastenrad Hannah ist in Wennigsen ein weiteres Jahr gesichert. Das Planungsbüro Schmidt (PBS) hat dem ADFC mit einer Spende über 490 Euro den weiteren Betrieb ermöglicht. „Es ist toll, dass wir kurzfristig helfen konnten“, sagt PBS-Chefin Martina Schmidt. Sie fände es immer schön, wenn sie die Hannah irgendwo in Wennigsen sehe. Auch sie selbst habe das Lastenrad schon genutzt, für Einkäufe etwa. Ansonsten steigt Schmidt oft aufs eigene E-Bike.

Geschäftsleute unterstützen sehr

Das Geld wird gebraucht für die laufende Wartung und eventuelle Reparaturen. Der Motor wurde schon einmal ausgetauscht. Auch der Akku wird langsam schwach. Lastenrad Hannah kommt jetzt in Wennigsen ins fünfte Jahr, und schon die Anschaffung haben Unternehmen und Bürger finanziert. Die Spendenbereitschaft zeigt ADFC-Mitglied und Lastenrad-Betreuer Matthias Peuker, wie stark das Lastenrad auch von den Wennigser Geschäftsleuten unterstützt und mit getragen wird. „Die Zusammenarbeit mit den Geschäften ist einmalig in der Region“, sagt er.

Jeder kann Hannah kostenlos ausleihen

Jeder kann das Bike mit Elektromotor und einer großen Kiste vorn kostenlos ausleihen – und mit bisher gut 3000 Kilometern wurde die Hannah in den letzten vier Jahren gut gebucht. Die Auslastung liege bei etwa 70 Prozent, schätzt ADFC-Hannah-Pate Detlev Krüger-Nedde. Was er richtig toll findet: Er kenne bestimmt ein Dutzend Wennigser Haushalte, die sich inzwischen ein eigenes Lastenrad zugelegt haben, nachdem sie die Hannah beim ADFC ausprobiert hatten. „Das Lastenrad gehört zunehmend zum Straßenbild in Wennigsen dazu“, sagt Krüger-Nedde, der sich das Lastenrad selbst auch schon mal ausleiht, um damit seinen Grünschnitt zur Grüngutannahmestelle nach Bredenbeck zu bringen.

Das Verleihsystem ist einfach. Auf hannah.lastenrad.de kann das Zweirad für ein bis drei Tage ausgeliehen werden. Bevor man Hannah das erste Mal nutzen kann, muss man sich registrieren. Per E-Mail gibt es nach der Buchung ein Passwort, mit dem das Rad bei der Station abgeholt werden kann. Auf einem Nutzerausweis werden die persönlichen Daten festgehalten.

Momentan steht das Lastenrad beim Rathaus. Ab März soll es wieder bei Heitmüller stationiert sein.

Von Jennifer Krebs