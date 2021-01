Wennigsen/Barsinghausen

Dank der Spendenbereitschaft der Wennigser kann sich die Tafel Barsinghausen über eine Spende in Höhe von 3599,74 Euro freuen.

Die Firma Mönneke aus Delligsen, zu der auch die TAS-Tankstelle in Wennigsen gehört, hatte im Juni vergangenen Jahres, nach dem ersten coronabedingten Lockdown und als die geplante temporäre Mehrwertsteuersenkung von der Bundesregierung beschlossen worden war, spontan eine Spendenaktion auf die Beine gestellt hat. Unter dem Motto „ Spenden statt Sparen“ konnte jeder Kunde die Mehrwertsteuerersparnis seines Einkaufs oder seiner Autowäsche auf Wunsch spenden. Die Firma Mönneke verdoppelte am Ende den gespendeten Gesamtbetrag. Das Geld kommt nun den Tafeln an den jeweiligen TAS- und autoSPA-Standorten zugute.

Kunden spenden insgesamt 53.654 Euro an 14 Standorten

Mit dem Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung am 31. Dezember 2020 endete auch die Spendenaktion und das mit einem sensationellen Endergebnis, wie die Firma Mönneke nun mitteilte. Die Kunden spendeten insgesamt 53.654 Euro an allen Standorten. Alleine in Wennigsen kamen 1799,87 Euro zusammen.

Das bedeutet einen Gesamtspendenbetrag nach Verdoppelung durch die Firma Mönneke von 107.308 – beziehungsweise 3599,74 in Wennigsen. Eike Mönneke, Geschäftsführer der Firma Mönneke, zeigte sich zufrieden und beeindruckt von dem Ergebnis: „In den ersten Wochen zeichnete sich schon ab, dass die Spendenbereitschaft unserer Kunden immens ist. Wir sind stolz und vor allem dankbar, zusammen mit unseren Kunden die Tafeln und somit die hilfsbedürftigen Menschen in unserer Region auf diese Art und Weise unterstützen zu können. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Kunden ganz herzlich bedanken, die trotz der aktuellen schwierigen Situation bereit waren, den Tafeln mit ihrer Spende zu helfen.“

Insgesamt werden zehn Tafeln die Spenden von 14 TAS-Tankstellen und vier autoSPA-Waschstraßen erhalten.

Von Lisa Malecha