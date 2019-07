Wennigsen

Keine Alleingänge, sondern alles nur mit vereinten Kräften: Beim Sportfest der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) Wennigsen ist Jahr für Jahr Teamgeist gefragt. Auch jetzt sind wieder rund 1000 Schüler aller Jahrgänge an drei verschiedenen Standorten in ihren Klassenverbänden bei unterschiedlichen Wettbewerben gegeneinander angetreten. „Es kommt auf den Gemeinschaftssinn an, weil alle erzielten Leistungen einer Gruppe zusammengezählt werden und als Teamergebnisse in die Wertung einfließen“, sagte Julia Zimmermann, die Fachbereichsleiterin Sport und Ganztag. Sie blickte im Wasserpark zufrieden auf spektakuläre Wettkämpfe und Aktionen – mit Namen wie Spinnennetz, Zonenspringen, Mattenrutschen und Über-Wasser-Laufen.