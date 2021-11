Wennigsen

Als Zentrum für kunsthandwerkliches Arbeiten gehört das Spritzenhaus zu den kulturellen Kleinoden in der Region. Das historische Gebäude stellt den leitenden Verein in Corona-Zeiten aber auch vor Herausforderungen. Lüften ist mit den jetzigen Fenstern nicht möglich – eine Lüftungs- oder Filteranlage muss her. Dafür kommen die 1000 Euro wie gerufen, die Energieversorger Avacon am Donnerstag gespendet hat.

Bei einem Spaziergang mit dem Wennigser Henrik Heüveldop wurde Frank Glaubitz von Avacon Anfang des Jahres erstmals auf das Spritzenhaus aufmerksam. „Ein wundervolles Haus, das sich in einem hervorragenden Zustand befindet“, schilderte er bei der Spendenübergabe seine ersten Eindrücke. Dass sich hinter der markanten Fassade „ein kleines, aber feines kulturelles Zentrum“ verbirgt, habe ihn überzeugt, einen Beitrag zur Unterstützung des Vereins zu leisten.

Fensterumbau oder mobile Filteranlage

Bei Vorsitzenden Horst Hebach und seinen ehrenamtlichen Mitstreitern war die Freude über den Spendenscheck groß. „Jeder Euro ist willkommen“, sagte er. Denn für das anstehende Vorhaben muss das Spritzenhaus Geld in die Hand nehmen. „Wir haben hier ein Lüftungsproblem“, erklärte Hebach und deutete auf die Front des Gebäudes mit den großen Sprossenfenstern, die zwar schön aussehen, sich aber nicht öffnen lassen. Gleiches gilt für die übrigen Fenster im Gebäude. Bedingt durch die Corona-Pandemie hätten sich nun neue Anforderungen ergeben. Die Möglichkeit der Frischluftzufuhr müsste dringend verbessert werden, wie Hebach betonte.

Zwei Maßnahmen kommen nun infrage. So könnte etwa ein Teil der feststehenden Fenster mit einem Öffnungsmechanismus umgerüstet werden. Bei einem Schreiner habe man sich darüber bereits informiert. Die Alternative wäre die Anschaffung einer mobilen Filteranlage“, so Hebach. Die könnte sich im anstehenden Winter auszahlen, wenn die Luft auch während einer laufenden Ausstellung gereinigt wird, ohne dass die Besucher frieren müssen.

Für welche Anschaffung sich der Verein auch entscheidet, die 1000 Euro sind im Spritzenhaus gut angelegt. „Wir freuen uns, dass wir sie unterstützen können“, so Glaubitz.

Von André Pichiri