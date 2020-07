Wennigsen

Bei der Stadtradel-Aktion vom 7. bis 27. Juni haben insgesamt 260 Menschen aus Wennigsen in 35 Mannschaften ordentlich in die Pedale getreten und zusammen 87.484 Kilometer zurückgelegt. Die größte Mannschaft war das offene Team mit 52 Radfahrern, die 19.305 Kilometer erstrampelt hat.

„Obwohl wir wegen der Corona-Krise keine großen Werbeaktionen gemacht haben, ist das Ergebnis auf der Gesamtstrecke zum Vorjahr (81.511 Kilometer) ein gutes Stück besser“, lobt Axel Lambrecht vom ADFC Wennigsen/ Barsinghausen (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub). Gemeinsam mit Marco Gümpel vom Fachbereich Ordnung der Gemeinde Wennigsen und dem Wennigser Klimaschutzmanager Jan Krebs hatte er das Stadtradeln koordiniert. „Wir liegen bei der Gesamtfahrstrecke mit Platz 13 in der Mitte der 21 Regionskommunen, obwohl wir die kleinste Gemeinde sind“, freut sich Lambrecht.

Wennigsen gewinnt in der Paradedisziplin

Große Freude herrscht bei dem Team vor allem darüber, dass die Wennigser in ihrer Paradedisziplin Radkilometer pro Einwohner an der Spitze liegen. „Aktuell führt Wennigsen mit 6,19 vor Burgwedel mit 5,40 und Pattensen mit 4,45 Kilometern“, fügt Marco Gümpel hinzu.

Wennigsen knüpft in dieser Kategorie mit dem Ergebnis 2020 an die Leistungen der vergangenen Jahre an, denn zuletzt hatte die Gemeinde unter den 21 Kommunen der Region Hannover – bis auf eine Ausnahme im Jahr 2018 – immer den ersten Platz belegt.

Hier komme es besonders auf die gefahrenen Kilometer jedes Einzelnen an, sagt Gümpel. Er hat dafür die Durchschnittskilometer der besten Mannschaften unter die Lupe genommen. Beim siebenköpfigen adfcTeamCo2+Xn hat jedes Mitglied durchschnittlich 1312 Kilometer innerhalb der drei Wochen auf dem Rad zurückgelegt. „Damit hat die Mannschaft in der gesamten Region bei den geradelten Kilometern pro Kopf Platz fünf erreicht“, sagt Gümpel stolz. Auf Platz 14 in dieser Kategorien kam das Team Gunnis Biker. Dort seien beachtliche 908 Kilometer pro Kopf erradelt worden.

Marco Gümpel (von links) und Jan Krebs freuen sich über die tolle Kilometerleistung von Kay-Peter Dagg, der erstmals mit dabei war. Quelle: Heidi Rabenhorst

Auch der Wennigser Klimaschutzmanager lobt die tolle Leistung und will im nächsten Jahr wieder selbst mitradeln. „Dann will ich unbedingt öfter mit dem Rad von meinem Wohnort Hameln zur Arbeit fahren“, so Jan Krebs. Bei den beiden Malen diesmal habe es aber immerhin für rund 200 Kilometer gereicht.

Kritik an geringem Engagement der Politik

Die Wennigser Gemeindeverwaltung hat aufgeteilt in die beiden Teams Rathaus und Bauhof mit 20 Teilnehmern insgesamt 5594 Kilometer erradelt. „Pro Kopf waren das 280 Kilometer“, berichtet Gümpel, der während der drei Wochen selbst jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren ist. „Das Wetter hat ja perfekt gepasst“, so Gümpel. Kay-Peter Dagg war erstmals dabei. Mit seinen 585 geradelten Kilometern führt der Hannoveraner die Liste der Gemeindebediensteten an.

Einmal mehr enttäuscht ist Gümpel über die geringe Beteiligung der Ratsmitglieder. „Leider gelingt es uns Koordinatoren seit Jahren nicht, hier für ein gutes Ergebnis zu motivieren. Es haben lediglich drei Politiker des Gemeinderates mitgemacht, die anderen zwei Radler in der Kategorie sind aus dem Jugendparlament“, so der Fachbereichsleiter. Persönlich bedauere er es außerordentlich, dass es bei der gesamten Klimaschutzdiskussion so wenig Beteiligung gegeben habe.

Wennigser sparen 13 Tonnen Kohlenstoffdioxid ein

Mit ihren per Fahrrad zurückgelegten fast 88.000 Kilometern haben die Wennigser Einwohner rechnerisch insgesamt rund 13 Tonnen Kohlenstoffdioxid (12 860 Kilogramm) eingespart.

Mit insgesamt 3.056.035 Kilometern und 13.386 Teilnehmern liegt die Region Hannover deutschlandweit vor Düsseldorf mit 1.327.826 Kilometern und 6288 Radlern auf Platz eins. Das Gesamtergebnis kann sich jedoch noch ändern, denn in anderen Regionen darf noch bis Ende Oktober geradelt werden.

