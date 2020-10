Wennigsen

Schauspieler und Stadtführer Klaus-Peter Fuhrberg schlüpft in die Rolle von Reformator Anton Corvinus und bietet für Freitag, 30. Oktober, einen Theaterspaziergang durch Wennigsen an. Treffpunkt ist um 19 Uhr vor der Wandertafel an der Ecke Bahnhofstraße/ Kurt-Schumacher-Straße.

Wennigsen, 1543: Reformator Anton Corvinus, ein enger Freund Martin Luthers, besucht im Auftrag der Landesherrin Elisabeth von Calenberg die Dörfer an Deister und Süntel. Er soll prüfen, ob sich in den Kirchen und Klöstern inzwischen der lutherische Glaube durchgesetzt hat und Missstände beseitigen. Natürlich möchte der Herr Magister auch mit den einfachen Leuten ins Gespräch kommen – immerhin kann er kuriose Dinge vom Adel berichten und unglaubliche Geschichten von seinen Reisen und Wanderungen quer durch Deutschland erzählen.

Zur Stadtführung vorher anmelden

Der Spaziergang durch den alten Ortskern von Wennigsen dauert etwa 90 Minuten und kostet 7 Euro pro Person. Wegen der Corona-Beschränkungen dürfen höchstens 20 Leute teilnehmen. Wer dabei sein möchte, muss sich vorher per E-Mail an klaus-peter.fuhrmann@web.de oder telefonisch unter (0172) 5152338 anmelden. Während der Stadtführung muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

