Wennigsen

Bis sich der Tross in Bewegung setzte, dauerte es ein wenig– aber wenn man für die Klima- und Verkehrswende kämpft, ist eben Geduld gefragt. Vom Parkplatz der Sophie-Scholl-Gesamtschule startete die Fahrradtour der Gruppe „Fridays for Future Wennigsen“. Und nachdem die Polizei die wichtigen Instruktionen mitgeteilt und Meno Stemmermann, Tour-Organisator und frisch gebackener Abiturient an der Wennigser KGS, die Teilnehmer begrüßt hatte, setzte sich die Gruppe von rund 50 Personen in Bewegung.

Die Teilnehmer radeln in Richtung Heitmüller-Kreuzung. Quelle: Stephan Hartung

Die Tour führte über rund 15 Kilometer und schloss, mit Ausnahme von Steinkrug und der Wennigser Mark, alle Teile der Gemeinde mit ein. Zugleich galt es mit der Tour nicht nur, auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen, sondern auch am letzten Wochenende des „Stadtradelns“ viele Kilometer für die Gemeinde Wennigsen zu sammeln.

Mit gutem Beispiel voran ging dabei Wennigsens Klimaschutzmanager Jan Krebs. Er kam von zu Hause mit dem Rad zum KGS-Parkplatz – immerhin 47 Kilometer für eine Strecke für den Hamelner. „Da muss ich natürlich mit gutem Beispiel vorangehen“, sagte Krebs und lachte. Den gesamten Sonnabend über strampelte er also über 100 Kilometer für Wennigsen in die Pedale.

Ein klares Statement als Aufkleber auf dem Schutzblech. Quelle: Stephan Hartung

Nach drei Wochen ging der Wettbewerb der Region Hannover zu Ende, ein Schlussspurt war also angesagt. Zahlen liegen noch nicht vor. Krebs sagt aber: „Es sieht danach aus, dass wir bei den gefahrenen Kilometern weit vorn liegen.“ Im Wettstreit mit den anderen Gemeinden und Kommunen der Region sei schon deswegen ein gutes Abschneiden das Ziel, weil man als Preis auf ein Lastenfahrrad hoffe, sagt der Klimaschutzmanager. „Das könnte unsere Jugendpflege gut gebrauchen.“

Geleitet von der Polizei waren die Teilnehmer rund eine Stunde unterwegs. Und immer vorne weg: Meno Stemmermann mit seinem Rad, an dem eine große Fahne von Fridays for Future Wennigsen hing. Außerdem: ein großer Lautsprecher – denn um Aufmerksamkeit zu erregen, benötigt man eben Musik. Und dann macht eine Radtour auch viel mehr Spaß, die über Degersen, Lemmie, Sorsum, Holtensen, Bredenbeck und Argestorf zurück nach Wennigsen zur KGS führte. Dort gab es noch eine kleine Abschlusskundgebung.

Meno Stemmermann begrüßt die Teilnehmer und erklärt den Ablauf. Quelle: Stephan Hartung

Meno Stemmermann freute sich über die vielen Teilnehmer. Was ihm aber wichtig zu betonen ist: „Das Stadtradeln geht zu Ende, der Kampf um den Klimaschutz geht aber weiter.“ Das Engagement beziehe sich auch auf die Verkehrswende. „Für Fahrradfahrer müssen die Strecken und Wege einfach attraktiver werden.“ In Zukunft wird er sich, zumindest in Wennigsen, vermutlich nicht mehr in vorderster Front engagieren können. Er nimmt einen Studienplatz in Rostock an.

Von Stephan Hartung