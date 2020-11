Wennigsen

Ob es künftig noch einen Förderverein an der Sophie-Scholl-Gesamtschule gibt, ist derzeit fraglich. Denn gleich drei der Vorstandsmitglieder legen ihre Posten nieder, für zwei von ihnen gibt es noch keine Nachfolger. Nun hofft die Vorsitzende Sabine Jacob, dass sich Interessierte für die digitale Jahresversammlung anmelden.

„Nehmen Sie aktiv auf den Schulalltag Einfluss und verstärken Sie unser Vorstandsteam“, ruft Jacob auf. Gesucht werden ein neuer Schriftführer sowie ein stellvertretender Vorsitzender. „Das macht wirklich keine Arbeit“, betont Jacob. Als Schriftführer müsse man lediglich Protokolle verfassen, der stellvertretende Vorsitzende müsse nur rund drei Mal zu den Sitzungen des Vereins kommen. „Und natürlich können beide ihre Ideen einbringen“, sagt Jacob.

Schulhof soll verschönert werden

Der Förderverein plant unter anderem, das Außengelände der KGS einladender zu gestalten –mit neuen Bänken und einem Fußballkleinfeld. „Aber frische Ideen sind immer gerne gesehen“, betont Jacob. Daher sind neben Bewerbern für den Vorstand auch neue aktive Mitglieder gerne gesehen.

Wichtige Belange des Fördervereins der KGS werden nun per Videokonferenz bei der diesjährigen Jahresversammlung besprochen. Beginn ist am Mittwoch, 25. November, um 19 Uhr. Wer an der Konferenz teilnehmen möchte, muss sich per E-Mail an info@foerderverein-kgswennigsen.de anmelden.

Von Lisa Malecha