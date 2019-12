Der Glühwein dampft, die Mandeln duften: Am nächsten Wochenende öffnet in Wennigsen der Weihnachtsmarkt. Am Sonnabend, 7. Dezember, öffnen die Buden um 15 Uhr, am Sonntag, 8. Dezember, bereits um 14 Uhr. Und der Weihnachtsmann schaut vorbei.