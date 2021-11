Wennigers

Ihr Streaming-Konzert verfolgten im Netz mehr als 2000 Zuschauer. Vor Publikum haben sie unter anderem schon auf der Gilde-Parkbühne in Hannover gespielt. Jetzt kommen die Strange Mates, wie sich die beiden Musiker Cyril Krueger und Steven Screamz nennen, ins Corvinus-Zentrum in Wennigser Mark. „Für uns wird das ein Heimspiel, etwas Besonderes“, sagt Krueger (The Jetlags) über den Auftritt am Sonntag, 21. November, um 17 Uhr. Schließlich wohnen beide in der Wennigser Mark.

Der Titel des Programms klingt jedenfalls vielversprechend: „Schnaps und Liebe“. Wer schon mal einen Abend in einem Irish-Pub mit Livemusik verbracht hat, dürfte mit den Strange Mates schnell warm werden. Krueger und Screamz bringen einen Mix aus Kneipenhits und Irish-Folk-Songs auf die Bühne, der aber immer für eine Überraschung gut ist.

Zweiter Anlauf nach coronabedingter Absage

Zwei Männer, zwei Stimmen, zwei Gitarren. Der Bandname Strange Mates (seltsame Freunde) beschreibt laut Krueger ganz gut, wie die beiden Musiker ticken. „So richtig passen wir auf den ersten Blick gar nicht zusammen. Unsere Musikgeschmäcker sind im Grunde ziemlich unterschiedlich, treffen sich dann aber doch an vielen Punkten. Und wir haben zusammen unfassbar viel Spaß“, so der Musiker, der in der Region als Frontmann der Band The Jetlags bekannt ist. Screamz ist professioneller Gesangs- und Musiklehrer, ist in Hannover aufgewachsen und hat irische Wurzeln.

Was hingegen sehr gut zusammen passt: Beide Männer, die sich vor zwei Jahren bei einem Auftritt von Screamz kennengelernt haben, wohnen in der Wennigser Mark. Insofern ist der Auftritt im Corvinus-Zentrum für die Strange Mates auch eine Herzensangelegenheit. Zumal sie am Sonntag bereits den zweiten Anlauf nehmen, nachdem ihr Konzert im Mai coronabedingt abgesagt werden musste.

Karten im Vorverkauf

Gespielt haben sie seinerzeit trotzdem. Über die Veranstaltungsplattform Deisterkultur stellten die beiden Märker ein Onlinekonzert per Livestream auf die Beine. Fast fünf Stunden dauerte der Marathonauftritt. „Das hat sich einfach entwickelt. Wir hatten total Lust zu spielen und die Zeit rannte nur so dahin“, erinnert sich Krueger. „Jetzt wird es Zeit, dass wir hier endlich vor Publikum auftreten und zusammen eine Menge Spaß haben. Unsere Auftritte leben auch von der Interaktion mit den Leuten. Das ist uns total wichtig.“

Karten für das Konzert am Sonntag, 21. November, gibt es für 15 Euro im Vorverkauf im Reisebüro Cruising (Hauptstraße 23), Restkarten an der Abendkasse. Es gilt die 2-G-Regel. Besucher müssen also nachweislich geimpft und genesen sein.

Von André Pichiri