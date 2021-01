Wennigsen

Während der Corona-Pandemie sind viele Aktivitäten ins Internet gewandert – das passiert in Wennigsen nun auch mit Sitzungen von Rat und Ausschüssen. Den Anfang hat jetzt das Jugendparlament (Jupa) mit seiner Sitzung am Dienstagabend gemacht. Diese wurde am Dienstag als erste live im Internet übertragen – per Stream auf der Plattform Vimeo.

„Dieses Event beginnt in einer Minute“ steht um kurz vor 19 Uhr auf dem Bildschirm, wenn man dem Link auf die Vimeo-Seite der Gemeinde Wennigsen folgt. Dann ploppt das Video auf. Zu sehen sind die Mitglieder des Jugendparlaments, die sich jeweils von zu Hause aus in ihre erste Sitzung des Jahres eingewählt haben. Jugendbürgermeister Ole Hagen sitzt im Bürgersaal des Rathauses, in den auch künftig interessierte Bürger kommen können, um die Sitzungen zu verfolgen.

Stream läuft ohne große Probleme

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten – in den ersten fünf Minuten gab es keinen Ton – konnten alle Interessierten die Diskussion dann auch ganz bequem vom Sofa aus verfolgen. Alles in allem lief der Testlauf für die nächsten Ausschuss- und Ratssitzungen also gut.

Hintergrund der Liveübertragung im Internet ist ein Ratsbeschluss aus dem November. Der Rat der Gemeinde hatte bei seiner Sitzung festgelegt, dass Ausschüsse ab Januar in Hybridform tagen sollen. Das bedeutet, dass die Mitglieder online oder aber auch persönlich teilnehmen können. Und auch Bürger können weiterhin Sitzungen vor Ort im Bürgersaal verfolgen.

Da die Übertragung der Sitzung im Onlinestream nach Ansicht des Krisenstabs der Gemeinde Wennigsen gut geklappt hat, werden auch die weiteren Sitzungen von Fachausschüssen live im Internet übertragen. Bürger können dann online die Diskussion verfolgen – aber auch über die Chatfunktion in Vimeo Fragen stellen.

Bürger können Fragen im Chat stellen

Michelle Plath vom Krisenstab weist allerdings darauf hin, dass die Chatfunktion nicht funktioniert, wenn der Stream übers Smartphone genutzt wird. Daher gibt es die Möglichkeit, Fragen während der Sitzung und auch im Vorfeld telefonisch oder per E-Mail zu stellen. Diese werden dann zum jeweiligen Tagesordnungspunkt beantwortet. Der Stream wird am Tag der Sitzung als erste Meldung auf der Homepage der Gemeinde unter www.wennigsen.de veröffentlicht. Auf der Homepage sind auch die Kontaktdaten aller Ansprechpartner aus der Verwaltung zu finden.

Diese Sitzungen sind betroffen

Zudem betont Plath, dass die Sitzungen in Hybridformat nach Möglichkeit im Bürgersaal stattfinden sollen. Die jeweiligen Veranstaltungsorte werden rechtzeitig bekannt gegeben. Betroffen von der Regelung seien unter anderem der Ausschuss für Bildung, Kinderbetreuung und Sport am Montag, 8. Februar, der Ausschuss für Soziales, Jugend und Integration am Mittwoch, 10. Februar, der Ausschuss für Feuerschutz und öffentliche Ordnung, Mobilität und Digitales am Mittwoch, 17. Februar, sowie der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt am Donnerstag, 18. Februar.

Die Sitzungen der Ortsräte, die eigentlich für Januar und Februar geplant waren, werden hingegen nur bei einem dringenden und unaufschiebbaren Bedarf durchgeführt – dann auch im Bürgersaal und im Hybridformat.

So handhaben es die Regionskommunen

Wennigsen ist nicht die einzige Kommune, die in der Corona-Pandemie darüber nachdenkt, ihre Sitzungen auch virtuell abzuhalten. Ebenfalls in Langenhagen wird die Möglichkeit eines Streams diskutiert, dort ist das Thema aber weiter umstritten. In Ronnenberg soll es künftig Sitzungen im Hybridformat geben. Hier können sich die Ratsmitglieder virtuell zu der Sitzung dazuschalten, für eine Handvoll Bürger als Gäste wird es eine Liveübertragung im kleinen Sitzungszimmer geben. Auch in Garbsen wird das Thema wieder diskutiert, nachdem entsprechende Anträge zuvor mehrfach abgelehnt worden waren.

