Lärmbelästigung auf Wennigsens Plätzen ist schon lange ein Thema in der Gemeinde. Seien es feiernde Jugendliche, Trinker oder Partys bei den Nachbarn. Insbesondere die Kleinspielfelder an der Sophie-Scholl-Gesamtschule, diverse Spielplätze, der Ententeich und eine Bank hinter dem Edeka-Parkplatz stehen am Mittwochabend im Fokus einer Diskussion.

Ursprünglich sollte das Thema im Rahmen der Ortsratssitzung am Mittwochabend besprochen werden, sagte Ortsbürgermeister Jan Richard Weber. Da jedoch zu viele Mitglieder verhindert waren, entschied man sich, das ganze kurzfristig zu einer Infoveranstaltung umzufunktionieren.

Oliver Müller vom Polizeikommissariat Ronnenberg und Ulrike Schubert vom Ordnungsamt in Wennigsen waren vor Ort, um zu informieren und Fragen zu beantworten – angefangen dabei, an wen jemand sich bei Ruhestörungen wenden kann. Und das seien klar Polizei und Ordnungsamt. Da Letzteres jedoch keinen Bereitschaftsdienst hat und einen solchen auch nicht einrichten möchte, sei abends oder nachts die Polizei zuständig.

Polizei sucht zuerst das Gespräch

Diese würde zunächst die Gruppe oder die Person ansprechen, die zu laut ist. „Wir versuchen es erst mal so. Wenn wir dann noch ein zweites Mal anrücken müssen, dann wird der Einsatz kostenpflichtig und die Personalien werden festgestellt“, sagt Müller. Dann können auch Bußgelder verhängt werden. Ähnlich verlaufe das auch, wenn beispielsweise die Nachbarn eine Party schmeißen, erklärt er. „Im Übrigen gehen wir da nicht hin und sagen, wer die Polizei gerufen hat, sondern nur, dass es Beschwerden gab“, erläutert Müller. Er will damit bestärken, nicht anonym anzurufen, sondern sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen.

Darauf pocht auch Schubert. Ohne Zeugen könnte das Ordnungsamt in vielen Fällen nichts weiter machen. Wobei sie ihre Verwunderung über das Interesse an dem Thema äußert. Noch 2019 seien besonders im Bereich der Sophie-Scholl-Gesamtschule viele Beschwerden eingegangen. Doch in diesem Jahr habe es bisher kaum welche gegeben. „Wenn wir Hinweise kriegen, fahren wir da selbstverständlich hin. Es ist aber keine Option, die ganze Nacht durch das Dorf zu fahren, in der Erwartung, jemanden zu treffen“, sagte sie.

Vieles könnten die Bürger auch in Eigenregie klären, sagt Müller. Häufig reiche ein Hinweis oder ein Gespräch. In diesem Punkt bestehen seitens der Besucher offenbar große Zweifel. „Wenn ich die Jugendlichen ansprechen will, warnt meine Frau mich schon immer. Sie würde sich nicht wundern, wenn ich zusammengeschlagen werde“, sagt ein Anwohner der KGS. Im Zweifel, sagen Müller und Schubert, eher Ordnungsamt oder Polizei rufen.

Beschwichtigung sei Anwohnern „ein Dorn im Auge“

Doch dem Anwohner und anderen Betroffenen sei die Beschwichtigung seitens der Polizei und des Ordnungsamtes „ein Dorn im Auge“. „Ich möchte vor Verharmlosung der Situation warnen“, führt er fort. Im April 2019 sei sogar ein Papiercontainer angezündet worden, woraufhin bis zu sechs Meter hohe Flammen in die Luft geschossen seien.

Für Schubert steht hingegen fest: „Den Containerbrand würde ich nicht unter die üblichen Jugendlichen oder Trinker subsumieren. Und solche Ausreißer werden sich nie ganz vermeiden lassen.“ Weiterhin sei der Vorfall bereits mehr als ein Jahr her, seitdem sei die Lage relativ entspannt. Auch deshalb werde es eine dauerhaft besetzte Wache in Wennigsen vorerst nicht geben, macht Müller auf Nachfrage eine Bürgerin klar.

Keine Scheu, die Polizei zu rufen

„Sie können jederzeit die Polizei rufen. Entweder direkt das Kommissariat in Ronnenberg oder auch die 110. Da müssen Sie keine falsche Scheu zeigen.“ Müller fügt allerdings hinzu, dass die Beamten selbstverständlich eine Priorisierung vornehmen. „Wenn irgendwo anders eine Straftat passiert, fahren wir dort zuerst hin. Es kann also schon mal etwas dauern, bis wir da sind.“

Außerdem plädieren sowohl er als auch Schubert für Verständnis. „Wenn die Jugendlichen mal an einem lauen Abend noch ein bisschen länger Basketball spielen wollen, habe ich da nichts gegen“, sagt der Kommissar. Irgendwo müsse es ja einen Ort geben, an dem die jungen Menschen sich aufhalten können. Nun bleibt abzuwarten, ob vielleicht der neue Skaterpark seinen Zweck auch dahingehend erfüllt, dass er ein Treffpunkt für junge Menschen wird, an dem im Grunde keine Anwohner gestört werden können.

