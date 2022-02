Wennigsen

Eine Skateanlage, die seit eineinhalb Jahren vermeintlich fertiggestellt ist, wegen baulicher Mängel aber nie abgenommen wurde: Diesen quälend langen Streit hat Wennigsen jetzt zu seinen Gunsten gelöst. Der Vertrag mit der Baufirma und dem Architekten wird aufgehoben, die marode Anlage abgerissen, die Gemeinde erhält ihr Geld zurück und will an Ort und Stelle einen neuen Skatepark bauen.

Mitte Februar kündigte Bürgermeister Ingo Klokemann (SPD) bereits einen Durchbruch in der Sache an. Ein unabhängiges Gutachten hatte zuvor bestätigt, dass die ursächlichen Mängel auf eine fehlerhafte Errichtung zurückzuführen sind. In jedem Fall müsse die Anlage abgerissen werden. Wie weit man mittlerweile vorangekommen ist, erklärte Klokemann am Donnerstag erstmals öffentlich im Bauausschuss.

Weg frei für Neubau

„Es hat einen Termin mit dem Architekten und der Baufirma gegeben. Wir haben auch schon ein Ergebnis erzielt und einen Vergleich abgeschlossen“, so Klokemann. Die wichtigsten Punkte: Der Kaufvertrag wird aufgehoben. „Alle bereits gezahlten Gelder werden zurückgezahlt und die Gemeinde erhält zusätzlich Schadensersatz. Der Abriss kann jetzt erfolgen“, so der Bürgermeister.

Dann ist der Weg frei für einen Neubau. Intern stehe bereits ein klarer Plan. „Die Anlage soll schnellstmöglich in Betrieb genommen werden. Es gibt bereits konkrete Vorstellungen“, versprach Klokemann. Zu den Details werde es nun abstimmende Gespräche geben, unter anderem mit dem Jugendparlament. Bereits Mitte März will die Verwaltung einen Vorschlag vorlegen.

Lob von der SPD

Vor einigen Wochen hatte die Gemeinde die von Firma eher halbherzig aufgestellte Absperrung durch einen durchgängig gesicherten Zaun ersetzt. Klokemann begründete die Maßnahme mit dem Ergebnis des Gutachtens, wonach erste Risse bereits die Sicherheit gefährdeten: „Eigentlich liegt die Verantwortung nach wie vor bei der Firma. Da diese ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen ist, haben wir das übernommen.“

Lob für den Bürgermeister und Bauamtsleiterin Anette Lerch kam im Ausschuss von der SPD. Dass es nach zuvor Monaten des Stillstands von November (Klokemanns Amtsantritt) bis jetzt zu einer Lösung gekommen ist, sei sehr gut. „Ein Imageschaden für die Gemeinde ist zwar da, den haben die Beteiligten aber nicht zu verantworten, da sie noch nicht im Amt waren“, betonte Fraktionsvorsitzender Jonas Farwig. „Finanziell ist kein Schaden entstanden. Wenn wir jetzt die Anlage noch schnell wieder aufgebaut kriegen, dann wäre das angerichtete Fiasko noch zu einem guten Ende geführt.“

Neubau soll nicht teurer werden

Jörn Augsburg (CDU) schloss sich dem Dank an, wollte das mit dem nicht vorhandenen finanziellen Schaden aber nicht so stehen lassen. Er verwies auf die zuletzt um bis zu 30 Prozent gestiegenen Baupreise. „Insofern würde eine komplett neue Baumaßnahme vermutlich mindestens 30 Prozent teurer werden. Es gibt also schon einen Schaden“, merkte er an.

Klokemann stellte indes klar: „Wir werden nicht bei Null anfangen. Im Moment gehe ich nicht davon aus, dass es für uns teurer wird.“ In jedem Fall sei es das Ziel, die Anlage im Grundsatz wieder so zu errichten, wie sie war. „Die Gestaltung war ja nicht schlecht, sondern nur Qualität und Ausführung“, so der Bürgermeister. Im Sommer 2020 wurde das 180.000 Euro teure Projekt teils durch Spenden realisiert, die das Jugendparlament gesammelt hat.

Von André Pichiri