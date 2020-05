Wennigsen

Wie kann Wennigsen seine Gewerbestandorte künftig erfolgreich entwickeln? Mit dieser Frage beschäftigen sich derzeit Studenten aus Göttingen. Sie erarbeiten ein Konzept für etwaige Flächen in der Deisterkommune. Ihr Fokus liegt dabei auf Nachhaltigkeit. Am Ende sollen die Studenten aufzeigen, welches Entwicklungspotenzial in Wennigsen künftig freigesetzt werden kann.

Die Studenten befassen sich im zweiten Semester ihres Masterstudiengang mit Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung. Begleitet werden sie von Jörg Lahner. Er ist Professor für Wirtschaftsförderung und Unternehmensführung an der der Göttinger Hochschule für angewandte Wissenschaften und Kunst (HAWK). Das Projektteam setzt sich aus Sandra Dirnberger, Rolf Gehre, Arne Kaps und Cornelius van Vugt zusammen. „Ich freue mich, dass wir innovative Köpfe gewinnen konnten, um sich Gedanken über die Zukunft des Standortes Wennigsen mit all seinen Chancen und Herausforderungen zu machen“, sagt Bürgermeister Christoph Meineke.

Diese Gebiete untersuchen die Studenten

Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt vor allem auf den im Flächennutzungsplan vorgesehenen Gewerbeflächen an der B217 in Holtensen. Dort ist bereits eine Reservefläche für eine Vergrößerung des Gewerbegebietes vorgesehen. In Holtensen und auf den weiteren Flächen sollen vier Studenten „zukunftsweisende Lösungen für die Kommune am Deister“ erarbeiten, sagt Wennigsens Wirtschaftsförderin Meike Bormann, die das Projekt begleitet. Zudem beschäftigen sich die Studenten mit dem Areal beidseitig der Degerser Straße in Wennigsen und Degersen sowie dem Gebiet an der B217 in Evestorf.

Der Fokus der studentischen Projektarbeit wird, neben einer Bestandsaufnahme der bereits existierenden Gewerbegebiete vor allem darauf liegen, welche Voraussetzungen neu entwickelte Flächen heutzutage bieten müssen. Im regionalen Raumordnungsprogramm der Region Hannover ist Wennigsen als Standort für Naherholung und zum Wohnen festgelegt. Entsprechend liegt der Schwerpunkt der Untersuchung bei ökologischen und nachhaltigen Branchen und deren entsprechender Entwicklung. „Auch das Thema Digitalisierung muss heutzutage von Beginn an mit auf der Agenda stehen“, sagt Bormann.

Durch das Projekt sollen Standortvorteile entstehen

Als Grundlage des Projekts dienen Experteninterviews. Sie sollen unter anderem mit Akteuren der ansässigen Wirtschaft sowie mit Nachhaltigkeits- und Digitalisierungsexperten geführt werden. „Unter anderem gab es schon ein Interview mit Wennigsens Klimaschutzmanager“, sagt Bormann.

Die Idee für das Projekt entstand bei einem Treffen zwischen Bürgermeister Meineke und dem ehemaligen Professor von Wirtschaftsförderin Bormann. „Die beiden sind ins Gespräch gekommen und fanden die Idee einer Projektarbeit gut“, sagt Bormann.

Auch für Wirtschaftsförderin Bormann ist es ist das erste Projekt dieser Art: „Es ist ein wichtiger Standortvorteil, baureife Gewerbegebiete vorzuhalten, da die Erschließung noch zu entwickelnder Flächen oftmals mehrere Jahre dauern kann. Die Projektarbeit kann somit Potenziale für die Flächenentwicklung in der Gemeinde aufzeigen.“

Auch um das Gebiet hinter dem Rewe-Markt an der Degerser Straße in Wennigsen wird es gehen. Quelle: Lisa Neugebauer (Archiv)

Interessengemeinschaft freut sich über Fortschritt

Auch die örtliche Wirtschaft ist mit im Boot. Die Wirtschaftliche Interessengemeinschaft Wennigsen (WIG) steuere wichtige Impulse bei, sagt Bormann, da sie eine ganz andere Sicht auf das Thema hat als die Gemeinde. WIG-Vorsitzender Markus Hugo gab den Studenten unter anderem einen Einblick zur Struktur des Wennigser Gewerbes und zu den Bedürfnissen der örtlichen Wirtschaft.

Er wies zudem darauf hin, dass die WIG mittlerweile bereits seit zwei Jahren die Vermarktung mindestens eines der drei im Flächennutzungsplan der Gemeinde ausgewiesenen Gewerbegebiete fordert. „Die Flächen sind für Gewerbegebiete vorgesehen, es fehlt nur an Bebauungsplänen. Es ist erfreulich, wenn es jetzt endlich mit ersten Schritten losgeht“, sagt Hugo und sichert die Mitarbeiter der WIG zu.

Ergebnisse werden vor Sommerferien präsentiert

„Ich sehe bei diesem Projekt beste Chancen für eine echte Win-win-Situation“, sagt Lahner. „Die Studierenden können sich in ihrem zukünftigen Berufsfeld beweisen. Sie erproben ihr Wissen, und bringen ein hohes Maß an Engagement und Kreativität ein. Im Gegenzug profitiert die Gemeinde von wertvollen Anstößen für die Weiterentwicklung als Gewerbestandort und behält auf diese Weise auch in Krisenzeiten die langfristige Perspektive im Blick.“ Die Ergebnisse sollen im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus und Kultur vor den Sommerferien präsentiert und zur Diskussion gestellt werden.

Von Lisa Malecha