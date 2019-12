Wennigsen

Die fünf Paukenschläge gehören zu den bekanntesten Takten in der Musikgeschichte. Wie ein Signal zu einer festlichen Zeremonie kündigen sie Außergewöhnliches an. Gleichzeitig fordern sie Aufmerksamkeit.

Ja, die Konzertbesucher waren aufmerksam und hörten in der Klosterkirche gespannt zu. Bachs berühmtes Weihnachtsoratorium – es war ein großer Auftritt der Calenberger Cantorei, die die Zuhörer aufforderte: „Jauchzet, frohlocket“. Das Publikum musste sich während des 90-minütigen Konzerts zurückhalten, aber mit dem Ausklang des Weihnachtsoratoriums entlud sich die Spannung und es brach ein stürmischer Beifall mit Bravo-Rufen los.

Zur Galerie Die Calenberger Cantorei hat Bachs berühmtes Weihnachtsoratoirum aufgeführt – und hinterher gab’s tosenden Beifall in der ausverkauften Klosterkirche in Wennigsen.

Für viele Kantoreien, Kirchenchöre und Orchestermusiker und ihre Zuhörer setzt Bachs Oratorium von 1734 einen besonderen Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit. Dies gelang auch der Calenberger Cantorei. Sie übermittelte Freude auf das bevorstehende Weihnachtsfest in der festlichen Atmosphäre der Wennigser Klosterkirche.

Chorleiter und Dirigent Ludwig Theis führte die rund 50 Sängerinnen und Sänger souverän und sicher durch das musikalische Werk. Franziska Giesemann (Sopran), Maria Rüssel (Mezzosopran), Goetz Phillip Körner (Tenor) und Yannick Spanier (Bass) brillierten als Solisten.

Das Publikum ist begeistert

Das Miraflores Ensemble begleitete den Chor. Die Instrumentalisten haben sich an der Musikhochschule Hannover kennengelernt und sie verbindet das Interesse an der Musik des Barocks, zu der auch das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach gehört.

Die Sätze des Weihnachtsoratoriums wechseln wiederholt von Chorgesang über Solobeiträge bis zur Instrumentalmusik. Das Zusammenspiel gelang. Das Publikum war von der ersten Minute des Konzertes mit den furiosen Pauken- und Trompetenklängen, der Weihnachtsgeschichte um die Geburt von Jesu und dem festlichen Ausklang fasziniert und zeigte seine Begeisterung am Ende mit tosendem Applaus.

Nächstes Konzert vor Ostern

Das nächste Konzert der Calenberger Cantorei mit Orchesterbegleitung steht bereits fest: Am Sonntag vor Ostern, 5. April 2020, singt sie die Bach-Kantate „Himmelskönig, sei willkommen“ um 17 Uhr in der Neustädter Hof- und Stadtkirche in Hannover.

Lesen Sie auch

Calenberger Cantorei begeistert mit Werken britischer Komponisten

Von Georg Weber