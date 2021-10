Wennigsen

Die Sporthallen sind in Wennigsen ein ewiges Thema. Nach Gesprächen in den Fachausschüssen steht es aktuell wieder in der Diskussion. So haben sowohl Vertreter des TSV Wennigsen als auch die Schulleitung der Sophie-Scholl-Gesamtschule (KGS) erneut auf die Missstände in den Hallen hingewiesen. Der Verwaltung spricht von Sanierungsstau.

„Allen ist bewusst, dass die Sporthalle uralt ist“, sagt Kai Birkner. Der KGS-Leiter kritisiert, dass sich offenbar niemand verantwortlich fühle, dass eine Sanierung oder ein Neubau angeschoben wird. In der jüngsten Sitzung des Schulausschusses kam die Problematik nun wieder zur Sprache. Der Schulleiter machte auf die derzeitige Situation aufmerksam. Allerdings hatte Birkner den Eindruck, dass der Ausschuss von der Information über das marode Dach überrascht war.

Aber es sei eben nicht nur das Dach, von den sanitären Anlagen bis hin zum Bodenbelag stehe viel auf der Agenda. „Jetzt müsste es mal eine Machbarkeitsstudie geben mit Plänen, was gemacht wird und was es kostet“, meint der Schulleiter.

Im Lindenfelde hilft nur der Abriss

In der Sporthalle Im Lindenfelde ist die Deckenkonstruktion provisorisch mit Holzlatten befestigt worden. Quelle: Jennifers Krebs (Archiv)

Hoher Sanierungsbedarf herrscht auch an der Grundschule. Die Sporthalle an der Straße Im Lindenfelde ist seit langer Zeit ein Sanierungsfall – wobei für das rund 60 Jahre alte Gebäude mit Blick auf den Ganztagsbereich vermutlich nur ein Neubau infrage kommt. In der Vergangenheit wurden bereits behelfsweise Latten unter die Decke genagelt, damit die Holzvertäfelung nicht auf den Boden kracht. „Und in einem Abstellraum herrscht extremer Schimmel an den Wänden“, sagt Matthias Fetköther. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses hatte der Sprecher des TSV Wennigsen die derzeitige Not deutlich gemacht. Der Verein ist der Hauptnutzer der Halle im Lindenfelde.

Auf Nachfrage sagte Christoph Meineke, dass man sich des Zustands der Sporthallen bewusst sei. „Aber noch gibt es keinen neuen Sachstand“, so der Bürgermeister. Dies sei eher zum Jahresende zu erwarten, wenn die Haushaltsplanungen für 2022 anstehen. „Uns ist bewusst, dass wir einen Sanierungsstau haben. Aber das geht auch anderen Kommunen so, das ist kein Wennigsen-Phänomen.“ Zum Sanierungsstau gehört auch die Sporthalle in Bredenbeck, die ebenfalls marode ist. „Hier spielen aber noch andere Faktoren eine Rolle“, sagte Meineke, und meint damit die ohnehin erforderliche Sanierung der angrenzenden Schule.

AKS soll auf den Sportentwicklungsplan pochen

Auch TSV-Sprecher Fetköther kennt den Sanierungsstau, „aber da muss langsam etwas passieren. Denn der Bedarf und Wunsch, Sport zu treiben, wird durch die Neubaugebiete nicht weniger“. Während des Bauausschusses den Finger in die Wunde zu legen und nochmals auf die Probleme hinzuweisen, sei zwar richtig gewesen. „Aber im Grunde müssen wir einfach auf den neuen Rat hoffen, dass in das Thema wieder Bewegung reinkommt. Wir können als Verein nur über den Arbeitskreis Sportentwicklungsplanung Druck bei der Gemeinde machen.“

Der Arbeitskreis Sportentwicklungsplanung (AKS) hatte 2018 den Sportentwicklungsplan vorgestellt. Dieser beinhaltet unter anderem eine Auflistung aller Sportstätten und auch eine Bewertung ihres Zustands. Tenor: Wennigsen braucht mehr Sporthallen. In dieser Hinsicht habe sich nicht viel getan, meint Fetköther. „Ich habe den Eindruck, dass der Sportentwicklungsplan auf Eis gelegt ist.“ Er erhoffe sich bei der nächsten AKS-Sitzung im November neue Informationen.

