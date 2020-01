Wennigsen

„Die schönste Nebensache der Welt“ – nicht mehr, aber auch ganz sicher nicht weniger ist Fußball für Jürgen Stegen. Der Sport begleitet den ersten Vorsitzenden des Turn- und Sportvereins (TSV) Wennigsen bereits sein ganzes Leben: Er spielte selbst 38 Jahre im Verein, leitete elf Jahre die Fußballsparte des TSV und ist (mal mehr und gerade weniger) glühender Fan von Hannover 96. So wie den 68-Jährigen begeistert Fußball viele Menschen in Wennigsen – früher wie heute. In diesem Jahr feiert der Sport seine 100-jährige Geschichtsschreibung in der Gemeinde.

Erster Fußballverein hieß Concordia

Tatsächlich gab es den TSV bereits einige Jahre vor der Gründung des ersten Fußballvereins in Wennigsen. 28 Jahre lang war der Sportverein – lange unter dem Namen Freie Turnerschaft – vor allem ein Turnverein. Erst am 13. September 1920 gründete sich der erste Fußballverein in Wennigsen mit dem Namen Concordia.

Kurz darauf folgten weitere mit den nicht weniger schillernden Titeln Saxonia, Teutonia und Ahlandria. Viele Fußballclubs schlossen sich nach und nach zusammen, bis schließlich alle Vereine von den Nationalsozialisten aufgelöst wurden. 1945 gründete sich der TSV dann schließlich neu – und vereinte ehemals eigenständige Clubs unter sich.

Im TSV spielen 450 Mitglieder Fußball

Vieles im Fußball habe sich sehr verändert, sagt Stegen. Allem voran die Einstellung zum Sport. „Als ich jung war, war Fußball unser Leben“, erzählt der Vereinsvorsitzende. Viele Alternativen habe es nicht gegeben, und gerade junge Menschen seien mit viel Leidenschaft dabei gewesen. Heute müssten Kinder nicht unbedingt Sport machen, um sich zu beschäftigen. Sie hätten allen voran Handys und Computer. „ Fußball ist nicht mehr die Nummer eins“, sagt Stegen. Der Trend zu den medialen Hobbys nehme immer weiter zu.

Trotzdem ist Fußball mit rund 450 Mitgliedern in 13 Mannschaften die beliebteste Sparte des TSV, in dem insgesamt etwa 1200 Menschen Sport treiben. „Es gehört wenig dazu, um Fußball spielen zu können“, sagt Stegen. Ein paar Schuhe, etwas Ballgefühl und Sportlichkeit – mehr sei nicht nötig. „Im Vergleich zu anderen Sportarten lässt sich Fußball leicht lernen und ist dazu noch günstig, was die Ausstattung angeht.“

Weitere Veränderungen prägen Fußball

Verändert hätten sich über die Jahrzehnte auch viele Regeln, sagt Stegen. Früher waren etwa keine Auswechselungen möglich. „Wenn ein Spieler verletzt wurde, spielte die Mannschaft eben mit einem Mann weniger weiter“, sagt der Vereinsvorsitzende. „Von Videobeweisen ganz zu schweigen.“

Und noch eine Veränderung kommt Stegen in den Sinn: „Der Frauenanteil ist meiner Meinung nach mehr geworden“, sagt er. Erst Ende der Sechzigerjahre sei Fußball überhaupt für Frauen zugelassen worden – heute sind rund 30 Mädchen bei den Fünf- bis 12-Jährigen im TSV dabei. „Es fällt auch auf, dass viele jungen Fußballerinnen besser sind als die gleichaltrigen Jungs.“ Zuletzt wurde auch ein Mädchen Torschützenkönigin.

Das plant der Verein im kommenden Jahr

Mit Stolz blickt Stegen auf den Kunstrasenplatz, den der Verein seit über zwei Jahren nutzt. „Das hat uns einen erheblichen Fortschritt verschafft“, sagt der erste Vorsitzende. Das nächste große Projekt sei bereits in Planung: „Wir wollen zur Nachhaltigkeit beitragen und daher die Flutlichter auf LED umrüsten“, verrät Stegen. Hierzu sei man bereits in Gesprächen, um die Kosten abschätzen zu können.

Zudem stehe in naher Zukunft womöglich eine Kooperation mit dem Wasserpark an. „Wenn die Räume umgestaltet sind, würden wir uns gern einmieten“, sagt Stegen. So könnten dort Umkleideräume für die Sportler installiert werden. „Das passt im Prinzip perfekt“, sagt der Vereinsvorsitzende. „Wenn die Saison des Wasserparks vorbei ist, fangen wir an.“

Im Sommer plant der Verein aber zunächst eine große Veranstaltung: Am 18. Juli werden die 100 Jahre Fußball in Wennigsen mit einer Mini-WM gefeiert.

Lesen Sie auch

Von Lisa Neugebauer