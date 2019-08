Wennigsen

Auftanken, waschen und aussaugen – auf Wunsch mit Kaffee und kleinem Snack: An der Degerser Straße in Wennigsen soll schon in Kürze ein neuer Rundumservice für Autofahrer angeboten werden. Die Hochbauarbeiten für eine Tankstelle und einen benachbarten Autowaschpark sind bereits beendet. Der Investor, Kraftstofflieferant Mönneke aus Delligsen, strebt an, beide Geschäfte Anfang Oktober zu eröffnen.

Auf dem Gelände des Waschparks soll in der nächsten Woche die Technik für die Selbstbedienungsboxen zur Fahrzeugwäsche installiert werden. Quelle: Ingo Rodriguez

Zu Beginn des Jahres war eine Inbetriebnahme beider Servicestandorte zwar noch für den Spätsommer geplant. „Das wird aber etwas knapp, weil es ja auch einen kurzen Baustopp gab“, sagt Vorarbeiter Bert Sommermeyer von der beauftragten Gewerbebaufirma Bauteq aus Hannover. Die Firma, die auf den Bau von Tankstellen und Waschanlagen spezialisiert ist, arbeitet derzeit auf den beiden Baustellen mit Hochdruck an der Fertigstellung der Projekte. „Die Waschstraße, der Technikraum und die Selbstbedienungsboxen mit Saugschläuchen für die Innenreinigung sind als Gebäudeteile schon komplett fertig“, sagt Sommermeyer. Zurzeit werde noch an der angrenzenden Metallkonstruktion für die Selbstbedienungsboxen zur Fahrzeugwäsche ein Dach errichtet. „In der nächsten Woche kommt die gesamte Technik zum Autowaschen. Außerdem wird weiter gepflastert“, sagt Sommermeyer.

Auf dem Tankstellengelände ist bereits ein Glasbau für den neuen Shop mit Kasse und Personal sowie Verkaufsraum und Kiosk gebaut worden. Quelle: Ingo Rodriguez

Weit vorangeschritten sind laut Bauteq auch die Arbeiten für die neue Tankstelle auf dem Nachbargrundstück. Seit etwa zwei Wochen sind wegen der Bauarbeiten der bisherige provisorische Zapfsäulenbetrieb mit Kartenzahlung stillgelegt. Auch die Anzeigesäule nahe der Möllerburgkreuzung ist ausgeschaltet. „Inzwischen wurden schon fast alle Tanks eingelagert. Für Benzin, Super, E 10 und Diesel lagen die Vorrichtungen bereits im Boden. Jetzt kommen noch Tanks für flüssigen Gaskraftstoff“, sagt der Vorarbeiter. Bereits abgeschlossen seien die Arbeiten für den neuen Tankstellenshop: ein gläserner Kassen- und Verkaufsraum für Personal sowie Kiosk. Laut Sommermeyer sind im Erdreich zudem Leitungen verlegt worden, um an der Tankstelle künftig Elektroautos aufzuladen. „Stromtanken ist auch geplant“, sagt er.

Der neue Tankstellenshop. Quelle: Ingo Rodriguez

Rund zwei Jahre nach dem Abriss eines früheren Sanitätshauses sowie nach monatelangen Verzögerungen im Genehmigungsverfahren fährt der Investor Mönneke mit seinem Doppelprojekt an der Degerser Straße nun auf der Zielgeraden. Dass auf den beiden Baugrundstücken aber trotzdem noch viel Feinarbeit wartet, darauf deutet eine provisorische Fußgängerampel hin. Die mobile Anlage sei seit Anfang der Woche in Betrieb, damit Passanten die Straßenseite gefahrlos wechseln können, sagt Polier Burghard Prehm mit Blick darauf, dass vor den Baustellen die Fußwege gesperrt sind. Hintergrund seien noch ausstehende Arbeiten für die Begrünung, Pflasterung und Verschönerung der Grundstücksränder.

Von Ingo Rodriguez