Sie fertigt riesige Rührbehälter für Kunden wie Kellog’s, Schwartau und Dr. Oetker: Die Firma Roggetec Mader ist Spezialistin für Apparatebau. Warum das Unternehmen nun in die alte Hafa-Halle in Wennigsen gezogen ist und in Kürze auch Coworking-Arbeitsplätze vermieten will, erklärt der Geschäftsführer bei einem exklusiven Rundgang.