Ihre Leidenschaft sind Leinen, Seide, Wolle und alle schönen Stoffe – kombiniert mit natürlichen Materialien: Künftig stellt Petra Bartels ihre maßgefertigten Modestücke im Spritzenhaus her. Dort hat sich die studierte Textildesignerin ein Atelier im Erdgeschoss eingerichtet. Zuvor hatte Heike Poudel zehn Jahre lang in der dortigen Werkstatt gearbeitet.

Bartels bezeichnet sich selbst als Textilkünstlerin. „Ich mache Kunst und Kleider, die unsere Sinne berühren wollen“, erklärt sie. Nach ihrem Modedesignstudium in Berlin vor 23 Jahren zog sie der Liebe wegen nach Italien. Dort hat sie in Barchi, etwa 70 Kilometer von Rimini entfernt, ein Atelier auf einem Biohof, den sie nebenbei mit ihrem Lebenspartner betreibt. „Ich wollte aber gerne wieder in Deutschland arbeiten“, sagt die 53-Jährige. „Heute lebe und arbeite ich hier und in Italien – und ich genieße diesen lebendigen kulturellen und landschaftlichen Austausch“, berichtet die Mutter einer 19-jährigen Tochter, die gerade in Bonn ihr Studium aufgenommen hat. „Hier bin ich ihr auch etwas näher“, sagt sie mit Blick auf die Familie.

Bald kann jeder bei der Arbeit zusehen

Der Kontakt zum Vorsitzenden des Fördervereins für das Spritzenhaus, Horst Hebach, kam über eine Cousine aus Winsen zustande, die als Keramikgestalterin schon einige Male im Kunsthandwerkerzentrum ausgestellt hat. „Dieser Ort ist etwas ganz Besonderes und hat großes Potenzial“, schwärmt Bartels von ihrer neuen Wirkungsstätte. Noch hält sie sich etwas versteckt im hinteren Bereich auf. Aber schon bald kann man ihr auch von draußen bei der Arbeit über die Schulter schauen. Denn sie rückt mit ihrer Nähmaschine und dem Zuschneidetisch ganz nach vorne, direkt vor das große Fenster.

Noch bis Ende 2018 hatte Heike Poudel ihr Modeatelier im Spritzenhaus, das sie zehn Jahre lang dort führte. „Sie arbeitet jetzt von zu Hause aus“, sagt Hebach, der sich freut, dass mit Petra Bartels wieder neues Leben in die Werkstatt eingezogen ist. Die Arbeit der gebürtigen Cellerin umfasst die Gestaltung von Kleidung und Wohnaccessoires, Malerei sowie textile Objekte und Skulpturen. Bartels benutzt nur Naturmaterialien. „Da ich mich als Teil der Natur empfinde, ist mir der ökologische und nachhaltige Aspekt in meinem Tun so wichtig“, betont sie.

Winterausstellung eröffnet am 2. November

Zur Vernissage für die neue Winterausstellung mit dem Titel „Kunsthandwerk zur Weihnacht – inspirativ, wertig, beglückend“ am Sonnabend, 2. November, will Bartels ihr neues Atelier komplett eingerichtet haben. Durch den Kontakt mit Ausstellern und Besuchern verspricht sie sich viele neue Inspirationen für ihre Arbeit. „Ich freue mich schon auf die Begegnungen, momentan kenne ich ja noch nicht so viele Wennigser“, sagt sie. Und fügt hinzu: „Bedanken möchte ich mich ganz besonders bei Familie Hebach, die mich mit offenen Armen und so viel Herzenswärme aufgenommen hat.“

Von Heidi Rabenhorst