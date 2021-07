Bredenbeck

Julius hatte sich sofort entdeckt auf der Videoleinwand und war baff. Nicht nur er, auch seine Mitschüler waren sehr gespannt auf das, was sie bei der Präsentation erwartet. Für sein neues Projekt „Schiss – oder: Wie geht Resilienz?“ hatte das Theater zwischen den Dörfern auch die Drittklässler der Bredenbecker Grundschule besucht, um mit ihnen über Angst zu reden und Videos zu drehen. Über Angst, „die den Mund taub macht“ und „die einem die Kehle zuschnürt“, wie es die Theatermacher in den Workshops gehört hatten. Und darüber, wie man da wieder rauskommt. Indem man sich zum Beispiel unter einer Decke versteckt. Oder immer eine Maske trägt.

Levi Wessel (der für Jonas Vietzke einsprang) und Noa Wessel stellen in der Lesung einen Ausschnitt aus den entstandenen Texten vor. Quelle: Jennifer Krebs

Am Montag bekamen die Kinder nun das fertige Produkt der Workshops in einer Werkschau im Dorfgemeinschaftshaus in Bredenbeck das erste Mal zu sehen. Auch Lehrerin Lore Lauenstein zeigte sich beeindruckt: „Das ist einfach klasse!“ Aus 107 Seiten Material, einer Sammlung aus Gedanken und Stichworten, hat das Theater zwischen den Dörfern eine besondere Ausstellung mit Lesung gemacht. Am Ende soll nun noch eine neue Theaterproduktion für Kinder daraus entstehen. Im September wird dafür geprobt.

Was macht mir Angst? In den Werkstätten durfte auch gemalt werden. Quelle: Jennifer Krebs

Auch Senioren schildern Ängste

Angst sei gerade jetzt in der Corona-Zeit ein großes Thema, finden die Theatermacher. Schreibwerkstätten hatte es nicht nur mit der dritten Klasse, sondern auch mit einer fünften Klasse und mit Seniorinnen gegeben, die bereits jenseits des Berufslebens stehen. Die Initiatoren des Projekts waren dankbar für die entstandene Nähe und Offenheit aller Beteiligten. Mit der fünften Klasse hatten sich die Theaterleute wegen des Lockdowns nur online über Zoom austauschen können.

Am Wochenende und auch am Montagnachmittag war die „Schiss“-Ausstellung für die Öffentlichkeit geöffnet. „Die Resonanz war toll“, berichtete Schauspielerin Noa Wessel, die künstlerische Leiterin des Theaters zwischen den Dörfern. Über den Sommer will das Theater zwischen den Dörfern mit seiner Workshop-Präsentation in die Region gehen. Die Planungen laufen gerade.

Zudem gibt eine Einladung vom Niedersächsischen Landtag, wo das Theater zwischen den Dörfern seine „Schiss“-Ausstellung anlässlich des Weltkindertags am 20. September zeigen soll. Das Land fördert das Soziokulturprojekt.

Von Jennifer Krebs