Bredenbeck

„Schiss oder: Wie geht Resilienz?“ – So lautet der Arbeitstitel des neuen soziokulturellen Jahresprojekts vom Theater zwischen den Dörfern in Bredenbeck, das nun in die zweite Phase startet: einer Schreibwerkstatt für Senioren und Seniorinnen.

„Dialog mit Unbekannt: Briefe an Spurensucher und Spurensucherinnen“ haben Noa Wessel und Jonas Vietzke die Schreibwerkstatt betitelt. Mit ihrem Jahresprojekt des Theaters zwischen den Dörfern wollen die beiden interessierte Menschen zu einem Austausch über Krisenerfahrungen und den konstruktiven Umgang damit einladen. Dabei ist die aktuelle globale Corona-Situation zwar Anlass, aber nicht alleiniges Thema des Projekts. Im Mittelpunkt stehen vielmehr die authentischen Erfahrungen der Teilnehmenden und die Themen, die sie bewegen.

Jonas Vietzke hat unter anderem schon die Grundschule Bredenbeck besucht und dort mit den Kindern über ihre Ängste besprochen. Für das Projekt hat er auch „lebende Porträts“, wie dieses hier mit Farha, aufgenommen. Quelle: Lisa Malecha (Archiv)

Der geplante Schreibwerkstatt für Senioren und Seniorinnen waren bereits Schreibwerkstätten an der Grundschule Bredenbeck und der KGS Wennigsen vorangegangen. In insgesamt acht Workshops näherten die Kinder sich gemeinsam auf verschiedenen Wegen dem Thema an und tauschten sich aus. Dazu gehörte, was ihnen Angst oder Sorgen bereitet, was ihnen Mut macht und wie sich das anfühlt; wie unterschiedlich verschiedene Menschen auf die gleiche Situation reagieren; wie aus echten Erinnerungen wahre Geschichten werden können und aus eigenem Erleben Fantasiewelten lebendig werden.

Erwachsene antworten auf Briefe der Kinder

Und schließlich haben sie alle ihre eigene Geschichte geschrieben und in großen roten Briefumschlägen an das Theater zwischen den Dörfern geschickt: „Mit einem wahrer Kern, ganz offen erkennbar oder in unterschiedlicher Verkleidung, in freier Form oder in Form eines Briefes an reale oder fantasierte Adressaten“, erläutert Wessel.

In der nun eingeläuteten zweiten Phase laden die Theatermacher und Theatermacherinnen alle interessierten Menschen jenseits des Berufslebens ein, ihrerseits in einen Dialog mit Unbekannt einzutreten - und Antworten zu finden auf die Briefe der Kinder. Dabei ist weder nach oben noch nach unten eine Altersbegrenzung vorgesehen: Die Lust am Schreiben und am Generationen übergreifenden Dialog ist für die Teilnahme ausschlaggebend, sagt Wessel.

Ausstellung und Lesung im Juli geplant

Auch in der zweiten Phase steht am Anfang der Austausch über Dinge, die den Teilnehmenden Sorgen bereiten – und darüber, was ihnen dann hilft. In einem zweiten Schritt sollen die Briefe der Kinder gelesen und besprochen werden – und es werden Antworten gesucht. Das, was die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erlebt haben, wird zusammengebracht und vermischt mit den Geschichten der Kinder. „Es entstehen neue Briefe, Romane oder Gedichte“, sagt Wessel und ergänzt: „Dies ist auch der Versuch, zwei Gruppen, über die mit den notwendigen Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung zunehmend fremdbestimmt wurden, und deren Stimmen kaum noch gehört werden, miteinander ins Gespräch zu bringen und sie für Andere hörbar zu machen.“

Es sei der Versuch, die Distanz der Jahre durch geteilte Erfahrung zu überbrücken und konstruktive Dialoge über die unmittelbar Beteiligten hinaus zu initiieren. Für die Öffentlichkeit wird das Projekt im Rahmen einer Ausstellung und Lesung im Juli sichtbar. Das erste Treffen wird, abhängig von den dann geltenden Corona-Regeln, entweder im Präsenz oder als Online-Konferenz am 27. Mai um 19:00 abgehalten.

Hier sind Anmeldungen möglich

Anmeldungen hierfür nimmt das Theater zwischen den Dörfern über die eigens eingerichtete Webseite www.schiss-projekt.de oder über die Homepage des Theaters www.tzdd.de entgegen. Unter dieser Adresse finden Interessierte außerdem ausführliche Informationen über das Gesamtprojekt und jeweils aktuelle Meldungen über den letzten Stand der Arbeit.

Das soziokulturelle Projekt wird zum einen mit 6000 Euro vom Landesverband Soziokultur gefördert, zum anderen gibt das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur 20.000 Euro zu dem Projekt dazu.

Von Lisa Malecha