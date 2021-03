Bredenbeck

Ob Spinnen in der Dusche oder eine gruselige Gestalt im dunklen Flur bis hin zur Sorge, man könne seine Freunde verliere: In der Grundschule Bredenbeck haben sich die Jungen und Mädchen damit beschäftigt, was ihnen Angst macht, aber auch damit, wie sie mit Angst umgehen und wofür Angst überhaupt gut ist.

Doch dabei geht es gar nicht so düster zu, wie es sich zunächst anhört. Die acht Drittklässler stehen im großen Kreis in der Sporthalle und lachen herzlich, während einer ihrer Mitschüler demonstriert, wie er mit dem Latschen die Spinne verscheuchen würde. Das ist seine „Superkraft“ – und die sollte an diesem Tag jeder der Schüler zeigen, und zwar mit einer Bewegung. Das Ganze ist Teil des neuen soziokulturellen Projekts des Theaters zwischen den Dörfern. Der Arbeitstitel: „Schiss“.

Was macht uns Angst?

„Es geht um das, was uns Angst macht“, sagt die künstlerische Leiterin des Theaters, Noa Wessel. Das sei ein großes Thema gerade jetzt in der Corona-Zeit. „Das Bewusstsein gerade der jüngeren Generationen für globale und auch kleinere Probleme ist groß“, sagt Wessel. Das sehe man unter anderem in Bewegungen wie Fridays for Future.

Was macht mir Angst und Sorgen? Und wie lässt sich eine gewisse Resilienz entwickeln, eine Stärke in der Krise? „Gerade die Ängste, die mit Corona einhergehen, sind so präsent, dass sie mit Kindern und Jugendlichen aufgearbeitet werden müssen“, sagt sie. Nur durch den Austausch könne jeder einzelne wachsen und lernen, wie wir alle gemeinsam aus der Krise herauskommen. In den Workshops könne man sehr schön erkennen, welche Strategien Kinder im Umgang mit Angst und Problemen haben.

Kinder schreiben Geschichten

An der Grundschule Wennigsen durften zwei Klassen – aufgeteilt in insgesamt vier Gruppen – an dem Projekt teilnehmen. Zudem bringen sich auch Fünftklässler der KGS Wennigsen ein. „Die Kinder haben unter anderem einen Brief über ihre Ängste geschrieben und was dagegen hilft“, sagt Wessel. Zudem haben sie und Jonas Vietzke gemeinsam mit den Jungen und Mädchen überlegt, wie man Geschichten überhaupt erzählt, und viele Bewegungsübungen mit den Kindern gemacht.

Und das kommt bei den Jungen und Mädchen gut an: „Mir macht das Spaß, ich finde es gut, dass die Leute vom Theater da sind“, sagt etwa Leen (8), und Freundin Lia (9) ergänzt: „Die sind auch nicht so streng wie unsere Lehrer.“ Was ihre Ängste sind? Da haben die Mädchen ganz unterschiedliche Antworten: „Ich habe Angst vor Spinnen und Ohrenkneifern“, sagt Lia. Freundin Fahra hat Angst davor, ihre Freundinnen eines Tages zu verlieren, sagt die Neunjährige. Und auch die Jungen der Gruppe reden offen über ihre Ängste. „In meiner Geschichte treffe ich am Nikolausmorgen eine komische Gestalt im Flur“, sagt Frederik. Der Neunjährige beschreibt in seiner Geschichte dann, dass er sofort in sein Zimmer rennen und sich unter der Bettdecke verstecken würde.

Ausstellung und Vorführung geplant

Doch es geht nicht nur um Ängste und Sorgen – sondern auch vor die Kamera. Für ihre „lebenden Porträts“ sitzen die Jungen und Mädchen mehrere Minuten einzeln vor der Kamera, lächeln, unterdrücken auch mal ein Lachen, blinzeln. „Diese lebendigen Porträts werden wir dann als Video-Loop – sofern es die Bestimmungen erlauben – in einer Ausstellung zeigen“, sagt Vietzke. Geplant sind zudem in weiteren Phasen des Projekts noch Schreibwerkstätten für Erwachsene und am Ende eine neue Theaterproduktion für Kinder.

Das neue soziokulturelle Projekt, für das jetzt die ersten Gelder vom Land bewilligt wurden, wird wohl eine Jahresaktion werden. Zum einen gibt es 6000 Euro vom Landesverband Soziokultur, zum anderen gibt das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur 20.000 Euro zu dem Projekt dazu. „Damit stehen zwei Drittel der Finanzierung des Projekts“, sagt Wessel. Weitere Fördergelder für „Schiss“ stehen noch aus.

