Wennigsen

Kurzurlaub im Mini-Hotel – diese Idee hatte Tim Göbel, der seit 2020 sein Tiny Hotel in Wennigsen betreibt. Für sein Startup hat Göbel nun den Sonderpreis für Einzelgründer von Startup-Impuls, dem Preis von Hannoverimpuls und der Sparkasse, bekommen.

Die Wirtschaftsförderer von Hannoverimpuls und die Sparkasse haben in drei Kategorien und einer Sonderwertung insgesamt Preise im Wert von 100.000 Euro verliehen. In diesem Jahr hatten 114 Jungunternehmen zur nunmehr 18. Auflage ihre Geschäftsideen eingereicht. Darunter auch Göbel. „Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, aber jetzt, wo das Hotel steht, habe ich mich dann auch wirklich beworben“, sagt Göbel, der sich über seinen Sieg sehr freut.

Tiny Hotels sind ökologisch gebaute, klimaneutrale und autark betriebene Kleinstunterkünfte für Kurzaufenthalte. Ein Prototyp von Göbels Hotel entstand bereits 2016. Das erste offizielle Tiny Hotel Gebäude wurde 2020 in Wennigsen eröffnet.

Urlaub auf 30 Quadratmetern

Insgesamt rund 30 Quadratmetern stehen den Gästen in dem Hotel an der Ecke Degerser Straße/Neustadtstraße in Wennigsen zur Verfügung. Ausgestattet ist das Tiny Hotel mit einem Doppelbett, einer Küchenzeile, einem Tisch, zwei Stühlen und einer Kommode – geeignet für Kurzaufenthalte von ein bis zwei Nächten für zwei Erwachsene mit ein bis zwei Kindern.

Tim Göbel (34) zeigt den Küchen-Bereich seines Tiny Hotels. Geheizt werden die rund 30 Quadratmeter mit einem Pelletofen. Quelle: Lisa Malecha

„Tiny Hotels sollen die Übernachtungsmöglichkeiten während einer Reise nachhaltig und zukunftsfähig gestalten, um weiterhin verantwortungsvoll und mit gutem Gewissen die Welt entdecken zu können“, sagt Göbel. So hat er zum Beispiel im Badezimmer seines Spezialhotels eine sogenannte Looping-Dusche eingebaut, die Wasser aufbereitet und als Modell auch in der Raumstation ISS Verwendung findet. Pro Person und Übernachtung fallen im Tiny Hotel zudem nur ein Kilogramm CO2-Emissionen an. In normalen Hotels liegt der Wert bei etwa 20 bis 40 Kilogramm.

In diesem Jahr soll nun ein ganzes Dorf aus acht Tiny Hotels auf einem Seegrundstück in Lehrte-Hämelerwald folgen – und dafür kann er das Preisgeld gut gebrauchen. „Ein Teil des Geldes investiere ich auch in Wennigsen, um mein Tiny Hotel noch zu verbessern“, sagt Göbel, der nun hofft, dass er auch in Wennigsen bald wieder Übernachtungsgäste begrüßen kann – denn das ist derzeit aufgrund der Corona-Verordnung nicht möglich.

Von Lisa Malecha