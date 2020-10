Wennigsen

Wollgestiefelter Schirmling, Schmetterlingstramete oder Angebrannter Rauchporling – so ausgefallen heißen einige der unzähligen Pilze, die es im Deister gibt. Mehr als 55 essbare Sorten können rund um Wennigsen gefunden werden, sagt Pilzexpertin Ute Plack. Seit mehr als zehn Jahren bietet die Wennigserin Führungen im Deister an. „Ich bin 1977 nach Wennigsen gezogen, da fing meine Leidenschaft für das Pilzsammeln an“, sagt die 77-Jährige. Was Menschen bei der Pilzsuche beachten müssen, weiß sie genau.

Pilze wachsen das ganze Jahr über, aber besonders an feuchtwarmen Herbsttagen können besonders viele gefunden werden. „Allerdings ist es die zurückliegenden Jahre sehr trocken gewesen, was für Pilze nicht gut ist“, sagt Plack, die daher die Pilztouren schon im dritten Jahr in Folge absagen musste. Üblicherweise startet die Hochsaison für Speisepilze im August. „Jetzt wird das Wetter für die Pilze besser, für viele Sorten wie die Pfifferlinge, Steinpilze und Maronen ist es aber eigentlich schon zu spät“, sagt Plack, die dennoch regelmäßig in den Deister zieht, um Leckereien für die Küche zu suchen.

Doch noch bis Jahresende könne man Glück bei der Suche haben. Beim ersten Frost könne man noch Judasohren finden, die gern an totem Holunderholz wachsen. Dieser Pilz wird in vielen Gerichten der asiatischen und speziell auch der chinesischen Küche verwendet.

Vorsicht ist das Wichtigste

Am wichtigsten für sie sei Vorsicht. Denn in so manchem Pilz verbirgt sich ein Gift, das für den Menschen sehr gefährlich, mitunter sogar tödlich sein kann. „Die isst man nur einmal im Leben“, sagt Plack. Das Gefährliche: „Viele sehen den essbaren Pilzen sehr ähnlich.“ Ein Beispiel ist das essbare Stockschwämmchen und der giftige Gifthäubling.

Tipps für Pilzsammler Wer unsicher ist, sollte den Pilz nicht abschneiden, sondern mitsamt der Knolle aus dem Boden drehen – und so einem Experten vorlegen. Zur genauen Bestimmung der Art kann das zum Beispiel beim Champignon entscheidend sein. Experten gibt es auch in der Region. Sie lassen sich auf www.dgfm-ev.de/sachverstaendige finden. „ Pilze dürfen nicht in Plastiktüten transportiert werden. Sie brauchen auch nach dem Pflücken noch Luft“, sagt Ute Plack. Am besten sei ein Weiden- oder Holzkorb, zur Not könne man aber auch eine Tasche aus Leinen nutzen. Sind die Pilze matschig, gehören sie nicht auf den Teller. „Ich würde sie aber im Wald für die Tiere stehen lassen“, sagt Plack. Isst man sie dennoch, droht eine Lebensmittelvergiftung. Waldpilze sollten zudem schnell verzehrt werden. Für das Putzen empfiehlt Plack eine Zahnbürste oder feine Schuhbürste. Die Hauben könnten mit einem feuchten Küchentuch abgewischt werden. „Auf keinen Fall mit Wasser waschen, sonst saugen sie sich voll und schmecken wässrig.“ Bei Vergiftungserscheinungen sollte man umgehend einen Arzt aufsuchen und das Giftinformationszentrum in Göttingen verständigen.

Das Stockschwämmchen ist essbar. Quelle: dpa

Zum Teil könne man ähnlich aussehende Pilze am Geruch unterscheiden. „Der Anis-Champignon riecht – wie der Name schon verrät – sehr stark nach Anis und hat einen nussigen Geschmack. Das Fleisch, dick und fest, ist in der Regel weiß. Er kann allerdings leicht mit dem giftigen Frühlingsknollenblätterpilz oder dem Grünen Knollenblätterpilz verwechselt werden. Der Verzehr dieser beiden Pilze kann tödlich sein.

Totentrompeten gehören zu den Lieblingspilzen von Ute Plack. Quelle: dpa

Neben den giftigen und ungenießbaren Pilzen gibt es aber auch in der Region ganz besonders leckere Sorten – etwa die Totentrompete, die laut Plack „einfach nur köstlich“ ist. Auch wenn der Name zunächst abschreckend wirke, sei dieser pechschwarze Pilz, der die Form einer Trompete hat, ein echter Leckerbissen, meint Plack, die ins Schwärmen gerät, wenn sie von ihrem Lieblingspilz erzählt.

„Er ähnelt vom Geschmack einem Trüffel“, sagt sie. Zu finden sei die Totentrompete, die auch Herbsttrompete genannt wird, vor allem zwischen Heidelbeersträuchern. „Sie lässt sich auch wunderbar trocknen“, sagt Plack und holt eine große Glasschale voller getrockneter Totentrompeten aus der Küche. „Einfach bei 50 Grad etwa drei Stunden lang in den Ofen legen. Die Pilze lege ich dann in lauwarmes Wasser, und schon saugen sie sich wieder voll und können zubereitet werden.“

Das sind Placks Lieblingsrezepte mit Pilzen Von fein bis deftig, die Pilze im Deister schmecken ganz unterschiedlich – und sind daher auch für vielfältige Gerichte geeignet. Die Totentrompete eigene sich wegen ihres trüffelähnlichen Geschmacks ganz hervorragend für Nudelgerichte. „Ich koche dafür einfach Sahne mit klein gehackten Schalotten auf, gebe dann die klein geschnittene Totentrompete hinein und lasse das Ganze etwas einkochen“, sagt Ute Plack. Dann nach Geschmack mit Pfeffer und Salz würzen und die Soße über die Nudeln geben. Der Hallimasch hingegen eigne sich hervorragend für eine Pilzpfanne. „Den Pilz zusammen mit Speck und Zwiebeln anbraten. Butter und Petersilie runden den Geschmack ab“, sagt Plack. Wer viele unterschiedliche Sorten gesammelt hat, dem rät Plack, daraus einen Pilzsalat zu machen. „Die Pilze dafür mit Speck und Zwiebeln ein wenig schmoren, sie dürfen aber nicht richtig braun werden“, sagt Plack. Die Pilz-Speck-Zwiebel-Pfanne lässt sie dann abkühlen, bevor sie ein Dressing aus Balsamessig, Olivenöl, Pfeffer und Salz drübergießt. Aus Steinpilzen macht Plack gern eine Art Carpaccio. „Ich schneide den Pilz in dünne Scheiben, verteile dann etwas Öl, Salz und Pfeffer und nach Geschmack auch Kräuter und Tomaten drüber“, sagt die Pilzexpertin. „Das ist eine tolle Vorspeise.“ Bei Austernpilzen empfiehlt Plack: „Panieren und ausbacken, das ist wirklich lecker.“

Pilze wachsen oft bei Bäumen

Ein weiterer Tipp von Plack: immer an Bäumen suchen. „Viele Pilze haben eine Symbiose mit bestimmten Baumarten. Steinpilze etwa findet man häufig im Buchenwald, Pfifferlinge mögen Tannen und Moos“, erzählt sie, während sie diverse Fotos von Pilzen zusammensucht. Dass Pilze Placks Leidenschaft sind, sieht man auch in ihrer Wohnung. „Das hier ist meine neueste Errungenschaft“, sagt sie und zeigt auf einen großen Pilz aus Holz, der im Eingangsbereich ihres Hauses steht. Daneben, auf der Anrichte, stehen zahlreiche kleine Pilzfiguren.

Sie weiß auch: Von ungewöhnlichem Aussehen sollte man sich nicht abschrecken lassen. „Eichhase zum Beispiel erinnert mich vom Aussehen an einen Blumenkohl“, sagt sie. Dieser Pilz schmecke lecker nussig, erinnere fast an Kalbfleisch und habe eine ganz feste Konsistenz.

Der Eichhase schmeckt nussig und erinnert Plack von der Form her an einen Blumenkohl. Quelle: privat

Zum Abschied zeigt Plack dann noch ihren Liebling unter den nicht essbaren Pilzen: den Erdstern. „Schauen Sie mal, was passiert, wenn ich auf den dicken Bauch des Pilzes drücke“, sagt sie mit einem schelmischen Lächeln im Gesicht und drückt – woraufhin der Pilz seine Sporen „ausspuckt“.

Morcheln wachsen eher im Frühjahr. Sie können bereits im März und April gesammelt werden. Quelle: privat

