Bredenbeck

Jeder, der am 29. Januar einen Tisch leimen, eine Holzplatte schleifen oder sein Fenster warten lässt, kann mit seinem Arbeitsauftrag Bedürftige unterstützen. Denn das Team der Tischlerei Interlignum arbeitet an diesem Tag zugunsten der Obdachlosenhilfe Hannover. Die Idee dazu hatte Tischlermeister Ulrich Meier-Leko, nachdem er in Hannover war und das Leid der Obdachlosen gesehen hat.

„Ich kam abends aus dem Pavillon und überall in den Nischen haben Menschen übernachtet“, erinnert er sich. Das war noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Und so kam es, dass er sich Gedanken darüber gemacht hat, wie er diesen Menschen helfen könne. Dann spitzte sich die Situation der Menschen weiter zu. „Vor allem jetzt, in der Pandemie, können sich die Obdachlosen kaum schützen“, sagt der Tischlermeister. „Wir sollen alle zu Hause bleiben, aber wo sollen diese Menschen denn hin?“

Mitarbeiter arbeiten an diesem Tag umsonst

Gemeinsam mit seinem Team habe er sich dann überlegt, wie sie helfen können – und kam auf eine ungewöhnliche Idee. „Am Freitag, 29. Januar, werden wir alles, was wir einnehmen – abzüglich der Mehrwertsteuer –, an den Verein Obdachlosenhilfe Hannover spenden“, sagt Meier-Leko. Wenn jemand etwa Stühle zum Leimen bringt, und dafür 50 Euro zahlen soll, wird Meier-Leko 9,50 Steuer abführen – und 40,50 Euro an die Obdachlosenhilfe spenden.

Für den Aktionstag nehmen sich die Mitarbeiter der Tischlerei Interlignum Urlaub. „Wir arbeiten dann alle umsonst“, sagt Meier-Leko, der hofft, dass möglichst viele Menschen an diesem Tag mit Aufträgen in seine Werkstatt kommen. Möglich seien allerdings nur kleinere Arbeiten, sagt er. Alles, was relativ schnell erledigt werden kann, wie etwa das Leimen von Stühlen, sei erwünscht.

Obdachlosenhilfe lobt die kreative Idee

So will er dafür sorgen, dass möglichst viel Geld für die Obdachlosenhilfe zusammenkommt. Wenn jeder der fünf Mitarbeiter in der Stunde 50 Euro verdient, dann könnte er am Ende des Tages rund 2000 Euro an die Obdachlosenhilfe überweisen. „Zwei bis drei meiner Mitarbeiter werden an dem 29. Januar auch im Außendienst Fenster warten“, sagt er. „Die Wartung kann dann sogar noch von der Steuer als haushaltsnahe Dienstleistung abgesetzt werden.“

So funktioniert der Spendentag bei Interlignum Um die Abstandsregeln zu jeder Zeit einhalten zu können, bittet Tischlermeister Ulrich Meier-Leko darum, dass Kunden vorab einen Termin bei der Tischlerei Interlignum vereinbaren. Dies ist unter Telefon (0 51 09) 5 63 05 55, unter der Mobilnummer (01 70) 4 85 27 64 sowie per E-Mail an kontakt@interlignum.de möglich. Zudem können Interessierte auch direkt an die Obdachlosenhilfe spenden – auf das Konto bei der Hannoverschen Volksbank, IBAN DE 37 2519 0001 0796 4927 00, BIC VOHADE2HXXX. Auf der Homepage gibt es unter obdachlosenhilfe.org zudem mehrere Wunschlisten, von denen etwas für die Obdachlosen bestellt werden kann.

Karin Makygiannis, stellvertretende Vorsitzende der Obdachlosenhilfe Hannover, ist begeistert vom Engagement des Tischlereiteams. „Es kommen gerade viele Menschen mit Ideen auf uns zu, aber so eine Aktion kannten wir vorher noch nicht“, sagt sie. „Das ist mal was ganz anderes, einfach nur toll.“ Vor allem, da der Verein gerade jetzt noch mehr als sonst auf Spenden angewiesen sei. „Wir finanzieren uns ausschließlich aus Spenden, waren im Frühjahr so gut wie der einzige Versorger, der sein Angebot aufrecht erhalten hat“, sagt sie.

Die Not wird immer größer

Die Not der Obdachlosen sei unheimlich groß, es herrschten „katastrophale Zustände“, berichtet sie. Immer wieder würden auch Tagesunterkünfte geschlossen, zahlreiche Tafeln hätten ihr Angebot einstellen müssen. Makygiannis und ihre Mitstreiter, allesamt Ehrenamtliche, geben dennoch ihr Bestes, die Obdachlosen in Hannover dreimal die Woche mit Lebensmitteln, warmen Mahlzeiten, Kleidung, Hygieneartikeln, Schlafsäcken und mehr zu versorgen.

„Wir haben an den drei Ausgabetagen zwischen 250 und 400 Personen, die zu uns kommen“, sagt sie. „Und die Not ist bei vielen größer geworden.“ Alle zu versorgen werde zur immer größeren Herausforderung für sie und die rund 80 Helfer von der Obdachlosenhilfe Hannover. Um so mehr freue sie sich über die Hilfe aus Bredenbeck. „Jeder Euro zählt“, betont sie.

Von Lisa Malecha