„Die Harfe war ihr Medium, die Seelen der Kinder zum Klingen zu bringen“ – so steht es in der Traueranzeige für Elke Weiß, einer echten Institution in Bredenbeck. Sie war im Ort und auch in der ganzen Gemeinde bekannt – vor allem als Harfenlehrerin, die auch gerne in die örtlichen Schulen ging, um Kindern ihr Instrument näher zu bringen, aber auch als Schneiderin und als die Frau, die lange Zeit die Kostüme für die Oper in Hannover aber auch für die Klosterbühne Wennigsen gefertigt hat. Nun ist Weiß am 25. Januar überraschend im Alter von 82 Jahren verstorben.

Elke Weiß war immer für ihre Mitmenschen da, sagt ihr Halbbruder Wolf von Knoblauch. Und das, obwohl sie es selber nicht sehr leicht hatte im Leben: Als Kind hat sie die Gräuel des Krieges miterlebt, sei mit den schlimmsten Grausamkeiten in Berührung gekommen, sagt er. Nach dem Krieg trennten sich ihre Eltern, Weiß wurde dem Vater „zugeordnet“. Doch dieser war nach langer Kriegsgefangenschaft für die damals etwa Zwölfjährige ein Fremder.

„Aber meine Schwester hat sich arrangiert – wie sie es immer getan hat“, sagt von Knoblauch. „Besser wurde es für Elke erst, als unser Vater meine Mutter geheiratet hat.“ Als Weiß dann 16 Jahre alt war, kam ihr Bruder zur Welt. „Elke war für mich eine ganz besondere Halbschwester – sie hat eigentlich die Rolle der Mutter übernommen“, sagt von Knoblauch. Weiß sei immer für ihren Bruder da, wie sie es später auch für ihre Freunde und Schüler war. „Sie hat mir immer ein Gefühl von Sicherheit gegeben“, sagt von Knoblauch.

Lehren war ihre Leidenschaft

Dieses Gefühl konnte sie auch ihren Schülern immer wieder vermitteln, sagt Katharina Mackschin. Sie war die erste von Dutzenden Kindern und Erwachsenen, denen Weiß das Harfespielen beigebracht hat. „Elke hatte in mir ein Talent gesehen, wollte mir eine Harfenlehrerin vermitteln“, sagt Mackschin. Doch am Ende kam es anders: Da es keine freien Lehrer gab, lehrte Weiß einfach selbst. Schnell kamen immer mehr Schüler dazu und es zeigte sich, dass Weiß eine „absolute Pädagogin“ war, wie auch ihre Freundin Christa Grünreich betont. Das Lehren war schon immer ihre große Leidenschaft. Allein in ihrer Zeit als Schneiderin hat sie 52 Lehrlinge ausgebildet.

„Die Kinder waren ihr immer das Wichtigste“, sagt auch von Knoblauch. So habe sie über die Jahre viele Unterrichtsstunden unentgeltlich gegeben, den Kindern Harfen geliehen und habe auch bei jedem Konzert der Schüler immer in der ersten Reihe gesessen. Zudem hat Weiß die Niedersächsische Harfenakademie mitgegründet. „Sie hat immer über uns gesprochen, weil sie so stolz auf unsere Leistungen war“, sagt Mackschin.

Harfenschule wird weiter bestehen

Einen ihrer größten Wünsche wollen Familie und Freunde ihr nun erfüllen: Die Harfenschule soll bestehen bleiben. Denn das Haus der Harfenschule in Bredenbeck hat Weiß dem Verein übertragen. Eine Lehrerin, die einige ihrer Schüler übernehmen könnte, ist auch schon gefunden. „Anke Franzius aus Harkenbleck könnte die Schüler, wenn sie mögen, weiter unterrichten“, sagt Grünreich. Und auch die Anja Fichte Stiftung, die über die Jahre viele Harfenschüler gefördert hat, will die Harfenschule weiter unterstützen.

Elke Weiß ist am Freitag im engsten Kreise beigesetzt worden. Sollte es die Infektionslage erlauben, ist aber noch eine Trauerfeier mit Konzert für den Sommer geplant – dann sollte eigentlich auch das 15-jährige Bestehen der Harfenschule gefeiert werden.

Von Lisa Malecha