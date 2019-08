Wennigsen - Treffpunkt an der KGS: Jupa will an Klausurwochenende beraten

Im Streit um die Spielplatzsatzung und die Kleinspielfelder an der Sophie-Scholl-Gesamtschule gibt es noch keine Vorschläge vom Wennigser Jugendparlament. Die Jugendlichen wollen sich erst auf ihrem Klausurwochenende im September mit dem Thema beschäftigen.